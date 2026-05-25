Կառավարությունը տապալվել է, երկիրը՝ փոփոխությունների մեջ. Ռումինիայի քաղաքական վերագործարկումը սկսվում է

Ռումինիան հայտնվել է քաղաքական ճգնաժամի մեջ երեքշաբթի օրը անվստահության քվեարկությունից հետո, որը նախաձեռնել էին Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը (PSD) և ծայրահեղ աջակողմյան Ռումինացիների միության դաշինքը (AUR): Առաջարկը հստակ մեծամասնություն ապահովեց Իլիե Բոլոյանի ներկայիս կառավարությանը պաշտոնանկ անելու համար։
Քվեարկության արագությունն ու մասշտաբները ընդգծում են, թե որքան փխրուն է դարձել ԵՄ-ի կողմնակից կառավարող կոալիցիան: Իշխանությունը ստանձնելուց մեկ տարի անց այն քանդվեց ներքին անհամաձայնությունների ծանրության տակ, մասնավորապես՝ Ռումինիայի բյուջետային մեծ դեֆիցիտի հետ կապված, որը Եվրոպական Միությունում ամենաբարձրերից մեկն է։
Վեճի կենտրոնում Բոլոյանի վարչակազմի կողմից ներդրված խնայողության միջոցառումներն էին: Դրանք ներառում էին հարկերի բարձրացում, պետական ծախսերի կրճատում և աշխատավարձերի կրճատում, որոնք նպատակ ունեին հանգստացնել շուկաները և Ռումինիան ներառել ԵՄ բյուջետային քաղաքականության մեջ։
Սակայն քաղաքացիների վրա դրված բեռը չափազանց ծանր դարձավ սոցիալ-դեմոկրատների համար, ովքեր հրաժարվեցին իշխող կոալիցիայից իրենց աջակցությունից՝ արագացնելով դրա փլուզումը։
Նախագահ Նիկուշոր Դանը այդ ժամանակվանից ի վեր քայլեր է ձեռնարկել հետևանքները զսպելու համար՝ բանակցություններ սկսելով քաղաքական կուսակցությունների հետ՝ նոր մեծամասնություն կազմելու նպատակով։ Նա առայժմ բացառել է վաղաժամկետ ընտրությունները՝ փոխարենը խաղադրույք կատարելով բանակցային լուծման վրա, որը կպահպանի կայունությունը և կխուսափի զգայուն տնտեսական պահին անորոշության երկարաձգումից։
Քաղաքական դաշտն այժմ փոփոխության մեջ է։ Կուսակցությունները, որոնք ընդամենը մի քանի օր առաջ հակադիր կողմերում էին, այժմ վերանայում են իրենց ռազմավարությունները՝ փնտրելով գործնական մեծամասնություն։ Այնուամենայնիվ, Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Սորին Գրինդեանուն ակնարկել է իր կուսակցության և Ազգային լիբերալ կուսակցության միջև նոր բանակցությունների հնարավորության մասին՝ չնայած իր կուսակցության մասնակցությանը նախորդ կառավարության փլուզմանը։
Քայլը, կարծես, նպատակ ունի վերադասավորել կուսակցությունը որպես կայունացնող ուժ անկայուն պահին։ Միևնույն ժամանակ, ծայրահեղ աջ AUR-ի ղեկավար Ջորջ Սիմիոնը պնդել է, որ իր կուսակցությունը լինի հաջորդ կառավարական կառուցվածքի մաս։ Նա նաև պնդել է, որ AUR-ին պետք է թույլատրվի առաջադրել հաջորդ վարչապետին, մի գաղափար, որը, հավանաբար, կհանդիպի կենտրոնամետ և եվրոպամետ խմբերի դիմադրությանը՝ մատնանշելով առաջիկա դժվար կոալիցիոն բանակցությունները։
Ջորջ Սիմիոնը մասնակցում է Պահպանողական քաղաքական գործողությունների համաժողովին (CPAC) Լեհաստանում, 2025 թվականի մայիսի 27-ին։ Լուսանկարը՝ Կլաուդիա Ռադեցկայի/NurPhoto-ի, Getty Images-ի միջոցով։
Ֆինանսական խնդիրներ
Քաղաքական իրարանցումն արդեն իսկ իր ֆինանսական վնասն է հասցնում։ Ռումինիայի արժույթը՝ լեյը, արժեզրկվել է, և տոկոսադրույքները բարձրանում են, ինչը ցույց է տալիս, որ ներդրողները զգուշանում են ստեղծված իրավիճակից։ Որքան շատ ժամանակ անցնի մինչև նոր կառավարության ձևավորումը, այնքան ավելի մեծ է նման ֆինանսական ճնշումների աճի հավանականությունը։
Ռումինիան արդեն իսկ բախվում է մեծ դեֆիցիտի, գնաճի մշտական մտահոգությունների և կառուցվածքային բարեփոխումների անհրաժեշտության հետ։ Առանց հստակ քաղաքական ուղղության, ֆինանսավորման հասանելիությունը կարող է ավելի թանկ դառնալ, և երկրի՝ եվրոպական միջոցները կլանելու կարողությունը կարող է տուժել։
Հաջորդ կառավարությունը, երբ էլ որ ձևավորվի, դժվար փոխզիջման կբախվի՝ շարունակել հարկաբյուջետային խստացումը հանրային դժգոհության ռիսկով, կամ մեղմացնել մոտեցումը և հնարավոր է՝ խաթարել ֆինանսական հեղինակությունը։
Ռումինիայում զարգացումները ուշադիր հետևվում են նրա սահմաններից դուրս։ Ռումինիայում ստեղծված հատուկ իրավիճակը ներկայացնում է ավելի լայն օրինաչափություն, որը հստակ է դառնում ԵՄ-ում, որտեղ ավանդական եվրոպամետ կուսակցությունները բախվում են ազգայնական կուսակցությունների կամ անհատների մարտահրավերներին։
Մինչդեռ որոշ մարդիկ, ովքեր ներգրավված են ԵՄ-ի հետ կապված ամբողջ խնդրով, կասկածներ են հայտնել սոցիալ-դեմոկրատների և AUR-ի միջև դաշինքի վերաբերյալ, որոնց համագործակցությունը տապալեց կառավարությունը, մյուսները կարծում են, որ կարևոր է ձևավորել կայուն կառավարություն, նախքան որևէ այլ բան, որը կօգնի Ռումինիային հասնել ԵՄ հարկաբյուջետային նպատակներին։
ԵՄ-ի համար Ռումինիան երկրորդական խաղացող չէ։ Նրա դերը արևելյան թևում, վերականգնման միջոցների հասանելիությունը և հարկաբյուջետային կանոնների և ընդլայնման վերաբերյալ շարունակական քննարկումներին մասնակցությունը Բուխարեստում քաղաքական կայունությունը դարձնում են ռազմավարական առումով կարևոր։
Ռումինիան այժմ մտնում է վճռորոշ շրջան։ Այն ոչ միայն պետք է կազմի նոր կաբինետ, այլև պետք է գտնի բավարար ընդհանուր լեզու կուսակցությունների միջև՝ ապահովելու համար, որ երկիրը կարողանա արդյունավետորեն կառավարվել տնտեսական լարվածության և սոցիալական ճնշման պայմաններում։ Արագ համաձայնագիրը կարող է կայունացնել իրավիճակը, վերականգնել վստահությունը և ամրապնդել Ռումինիայի դիրքերը ԵՄ-ում։
Սակայն, եթե բանակցությունները ձգձգվեն կամ հանգեցնեն փխրուն պայմանավորվածության, ռիսկն այն է, որ անորոշությունը կխորանա՝ թե՛ երկրի ներսում, թե՛ միջազգային գործընկերների աչքերում: Առաջիկա շաբաթները ցույց կտան, թե արդյոք Ռումինիայի քաղաքական դասը կարող է անցնել մարտավարական մարտերից այն կողմ և ստեղծել մի կառավարություն, որը և՛ կայուն կլինի, և՛ արձագանքող կլինի նախորդի տապալման պատճառ դարձած ճնշումներին:
