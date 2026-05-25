Ֆոն դեր Լեյենը կմեկնի Լիտվա՝ անօդաչու թռչող սարքերի ճգնաժամի վերաբերյալ բանակցությունների համար

Այցը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ Բալթյան երեք երկրները տագնապ են հայտարարել օդային տարածքի ներխուժումների վերաբերյալ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երեքշաբթի օրը կմեկնի Լիտվա՝ անօդաչու թռչող սարքերի մի շարք ներխուժումներից հետո, որոնց արդյունքում քաղաքացիներին հրահանգվել է անվտանգություն գտնել նկուղներում և ռմբապաստարաններում։
Պլանավորվում է, որ ֆոն դեր Լեյենը կհանդիպի Բալթյան երկրների պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների հետ՝ արձագանքման համակարգումը ապահովելու համար, հայտնել են այցի մասին տեղյակ երեք պաշտոնյաներ (անանուն մնալով՝ մանրամասները չեն հաղորդվում): Պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը նույնպես կմեկնի Լիտվա։
Պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ «Բալթյան երկրների հետ համերաշխություն» ցուցաբերելուց բացի, այցը կկենտրոնանա համատեղ պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման վրա՝ Հանձնաժողովի ֆինանսավորման և պլանավորման առաջատար ծրագրերի միջոցով։
Լիտվան չորեքշաբթի օրը օդային տագնապ է հայտարարել այն բանից հետո, երբ Բելառուսի հետ սահմանի մոտ հայտնաբերվել է թափառող անօդաչու թռչող սարք, որի արդյունքում ակտիվացել է ՆԱՏՕ-ի Բալթյան օդային ոստիկանության առաքելությունը։
Միջադեպը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ այս ամսվա սկզբին Լատվիայում Ռուսաստանի համար նախատեսված երկու ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքեր անկում ապրեցին դատարկ նավթի պահեստի վրա՝ առաջացնելով ճգնաժամ, որը հանգեցրեց կառավարող կոալիցիայի փլուզմանը: ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռը անցյալ շաբաթ անօդաչու թռչող սարք խոցեց Էստոնիայի օդային տարածքում:
«Ռուսաստանի հրապարակային սպառնալիքները մեր Բալթյան երկրների դեմ բացարձակապես անընդունելի են», – ասել է ֆոն դեր Լեյենը անցյալ շաբաթ սոցիալական ցանցերում հրապարակված հաղորդագրության մեջ: «Ռուսաստանը և Բելառուսը անմիջական պատասխանատվություն են կրում մեր արևելյան թևում մարդկանց կյանքն ու անվտանգությունը վտանգող անօդաչու թռչող սարքերի համար: Եվրոպան կարձագանքի միասնությամբ և ուժով»:
Երեք Բալթյան երկրները զգուշացրել են, որ Մոսկվան փորձում է օգտվել միջադեպերից՝ Ուկրաինայի և նրա ԵՄ դաշնակիցների միջև սեպ խրելու համար՝ համատեղ հայտարարություն տարածելով, որում նրանք մերժել են «Ռուսաստանի բացահայտ ապատեղեկատվական արշավը և նրա հորինված մեղադրանքները օդային տարածքի խախտումներից հետո, որոնք Ռուսաստանն անամոթաբար օգտագործում է իր ռազմական անհաջողությունները քողարկելու համար»:
ԵՄ-ն փետրվարին մեկնարկել է իր առաջնագծի պետությունները ամրապնդելու ծրագիր՝ մտահոգությունների ֆոնին, որ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում և հիբրիդային մարտավարությունը կարող են վնասել տեղական տնտեսություններին: Եվրոպական հանձնաժողովը նաև աշխատում է երկրներին օգնելու ծրագրերի վրա՝ համատեղ գնումների և զարգացման սխեմաներով ամրապնդելու իրենց օդային պաշտպանության կարողությունները:
