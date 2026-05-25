25/05/2026

EU – Armenia

Ֆոն դեր Լեյենը կմեկնի Լիտվա՝ անօդաչու թռչող սարքերի ճգնաժամի վերաբերյալ բանակցությունների համար

infomitk@gmail.com 25/05/2026

Այցը տեղի է ունենում այն ​​բանից հետո, երբ Բալթյան երեք երկրները տագնապ են հայտարարել օդային տարածքի ներխուժումների վերաբերյալ։

ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երեքշաբթի օրը կմեկնի Լիտվա՝ անօդաչու թռչող սարքերի մի շարք ներխուժումներից հետո, որոնց արդյունքում քաղաքացիներին հրահանգվել է անվտանգություն գտնել նկուղներում և ռմբապաստարաններում։

Պլանավորվում է, որ ֆոն դեր Լեյենը կհանդիպի Բալթյան երկրների պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների հետ՝ արձագանքման համակարգումը ապահովելու համար, հայտնել են այցի մասին տեղյակ երեք պաշտոնյաներ (անանուն մնալով՝ մանրամասները չեն հաղորդվում): Պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը նույնպես կմեկնի Լիտվա։

Պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ «Բալթյան երկրների հետ համերաշխություն» ցուցաբերելուց բացի, այցը կկենտրոնանա համատեղ պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման վրա՝ Հանձնաժողովի ֆինանսավորման և պլանավորման առաջատար ծրագրերի միջոցով։

Լիտվան չորեքշաբթի օրը օդային տագնապ է հայտարարել այն բանից հետո, երբ Բելառուսի հետ սահմանի մոտ հայտնաբերվել է թափառող անօդաչու թռչող սարք, որի արդյունքում ակտիվացել է ՆԱՏՕ-ի Բալթյան օդային ոստիկանության առաքելությունը։

Միջադեպը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ այս ամսվա սկզբին Լատվիայում Ռուսաստանի համար նախատեսված երկու ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքեր անկում ապրեցին դատարկ նավթի պահեստի վրա՝ առաջացնելով ճգնաժամ, որը հանգեցրեց կառավարող կոալիցիայի փլուզմանը: ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռը անցյալ շաբաթ անօդաչու թռչող սարք խոցեց Էստոնիայի օդային տարածքում:

«Ռուսաստանի հրապարակային սպառնալիքները մեր Բալթյան երկրների դեմ բացարձակապես անընդունելի են», – ասել է ֆոն դեր Լեյենը անցյալ շաբաթ սոցիալական ցանցերում հրապարակված հաղորդագրության մեջ: «Ռուսաստանը և Բելառուսը անմիջական պատասխանատվություն են կրում մեր արևելյան թևում մարդկանց կյանքն ու անվտանգությունը վտանգող անօդաչու թռչող սարքերի համար: Եվրոպան կարձագանքի միասնությամբ և ուժով»:

Երեք Բալթյան երկրները զգուշացրել են, որ Մոսկվան փորձում է օգտվել միջադեպերից՝ Ուկրաինայի և նրա ԵՄ դաշնակիցների միջև սեպ խրելու համար՝ համատեղ հայտարարություն տարածելով, որում նրանք մերժել են «Ռուսաստանի բացահայտ ապատեղեկատվական արշավը և նրա հորինված մեղադրանքները օդային տարածքի խախտումներից հետո, որոնք Ռուսաստանն անամոթաբար օգտագործում է իր ռազմական անհաջողությունները քողարկելու համար»:

ԵՄ-ն փետրվարին մեկնարկել է իր առաջնագծի պետությունները ամրապնդելու ծրագիր՝ մտահոգությունների ֆոնին, որ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում և հիբրիդային մարտավարությունը կարող են վնասել տեղական տնտեսություններին: Եվրոպական հանձնաժողովը նաև աշխատում է երկրներին օգնելու ծրագրերի վրա՝ համատեղ գնումների և զարգացման սխեմաներով ամրապնդելու իրենց օդային պաշտպանության կարողությունները:

