Հին ժամանակների պանդոկ. երշիկեղեն և գարեջուր, խորհրդային ոճով

Երշիկեղենը և գարեջուրը կարող է այդքան էլ չհնչել Թբիլիսիի ոճով, բայց այս ամենաբավարական համադրությունն է, որը մատուցվում է ավելի քան հինգ տասնամյակ քաղաքի ամենահին ջրհորներից մեկում։
Նոդար Վարդիաշվիլին և նրա խանութը գոյատևել են Խորհրդային Միության փլուզումից, ինչպես նաև քաղաքացիական պատերազմի և դրան հաջորդած տնտեսական ավերածությունների աղմկոտ տասնամյակից։
Լավագույն տնտեսական տարիների վերադարձին զուգընթաց Թբիլիսիի ավելի լայն տարածաշրջանը և համայնապատկերը փոխակերպող ցնցող փոփոխությունների միջով քիչ բան է փոխվել Նազալադեվի թաղամասում գտնվող մետաղական պատերով, բունկերանման հաստատությունում, որը 1964 թվականից ի վեր վաճառում է երշիկեղեն և լցնում գարեջուր (և քաղցր գազավորված լիմոնադներ)։
1964 թվականից այստեղ մատուցվում է անժամանակյա ճաշացանկ՝ երշիկեղեն, որոնք մատուցվում են աշորայի հացով, աչքի ջրող մանանեխով և գարեջրով, լուսանկարը՝ Պերլի Ջեյքոբի։
Նոդարն ինքը առաջին անգամ վարձվել է առաջին սեփականատիրոջը օգնելու համար 1970 թվականին, երբ նա 22 տարեկան էր։ Ի վերջո, տասնամյակներ նվիրված ծառայությունից հետո, նա և իր գործընկերը 2000-ականների սկզբին ժառանգեցին բիզնեսը։
«Նրանց համար, ովքեր ալկոհոլ չեն խմում, միշտ երշիկեղեն, գարեջուր և լիմոնադ էին», – ասում է Նոդարը՝ զուսպ, տեսախցիկից ամաչկոտ մարդը, այն ճաշացանկի մասին, որը վերջին վեց տասնամյակների ընթացքում գրեթե անփոփոխ է մնացել (Coca-Cola-ն վերջերս է ավելացվել)։
Սակայն հենց երշիկեղենն է, որի գաղտնի բաղադրատոմսը անփոփոխ է մնացել բացումից ի վեր, որը հաճախորդներին ստիպում է վերադառնալ այնտեղ, հավելում է նա։
Մեզ այդ վայր այցելելու հուշում տվեց այդ տարածքում ապրող մի ընկեր՝ նշելով, որ պանդոկը գրավում է տեղի ալկոհոլային խմիչքների սիրահարներին, և որ դրա պաշտամունքային կարգավիճակը կարող է ավելի շատ կապ ունենալ անցյալ դարաշրջանի կարոտի հետ, քան «կոմունիստական դարաշրջանի» երշիկեղենի համի հետ։ Իր բարձր լուսամուտներով և խիստ ինտերիերով, Նոդարի երշիկեղենի և գարեջրի խանութը ճառագում է ժամանակի մեջ խրված խորհրդային բունկերի օդը, լուսանկարը՝ Պերլի Ջեյքոբի։
Նազալադևին աշխատավոր դասի թաղամաս է, որից Թբիլիսիի կենտրոնի բնակիչների մեծ մասը խուսափում է, եթե միայն մատչելի կահույք և դեկոր չի փնտրում։ Վերջինս շնորհիվ Սաբա անունով ընդարձակ պահեստի, որտեղ, կարծես, յուրաքանչյուր երկարատև բնակիչ, վաղ թե ուշ, հայտնվում է տան բարեկարգման հետ կապված որևէ բան անելիս։
Սա, անշուշտ, այն թաղամասը չէ, որը սովորաբար այցելուներ է գրավում հանգստի համար, և քչերը գիտեն դրա պատմության մասին՝ որպես 1905 թվականին հեղափոխական աշխատողների գլխավորած առաջին զինված ապստամբության կենտրոն՝ այն ժամանակվա կայսերական Ռուսաստանի կառավարության դեմ։ Չնայած ապստամբությունը դաժանորեն ճնշվեց, տարածքը մնաց հեղափոխական գործունեության օջախ մինչև այն պահը, երբ Վրաստանը միացավ Խորհրդային դաշինքին։ Թաղամասը հայտնի դարձավ որպես կոշտ աշխատավոր դասի թաղամաս, որի համբավը պահպանվում է մինչ օրս։ Բաց լինելով ժամը 9-ից մինչև 17-ը, Նոդարի գարեջրի և երշիկեղենի խանութը մի տեսակ «տղամարդկանց քարանձավ» է, լուսանկարը՝ Պերլի Ջեյքոբի։
Մասամբ դա է պատճառը, որ Նոդարի տեղը մնացել է տեղական գաղտնիք մինչև սոցիալական ցանցերի դարաշրջանը։ Տեղացիների համար հայտնի որպես «ձևլի դրոա» կամ «հին ժամանակների» վայր, մի բարի մտադրություններով այցելու այն Google Maps-ում գրել է որպես «Հին ժամանակների պանդոկ» մոտ յոթ տարի առաջ, երբ սկսեցին հայտնվել վայրի մասին առաջին հինգաստղանի ակնարկները։ Վերջերս վայրը ողողվել է ռուս հաճախորդների ակնարկներով, որոնք տասնյակ հազարավորներով հոսել են Ուկրաինայի ներխուժումից հետո՝ կամ որպես գիտակցված առարկողներ, կամ որպես պատժամիջոցներից փախչողներ՝ գրավված խորհրդային կապերով։
Շրջապատում կառուցված նոր շենքերից զատ, «Հին ժամանակների պանդոկը» դեռևս տեղակայված է իր սկզբնական մետաղական թերթերով պատված ցածր շենքում, որը վերջերս ներկվել է մուգ կանաչ ներկով։ Բարձր լուսամուտային պատուհանները, որոնք թույլ են տալիս ներս մտնել բավարար լույս և ազատում են հաճախորդներին հետաքրքրասեր աչքերից, լրացնում են ժամանակի մեջ խրված խորհրդային բունկերի մթնոլորտը։ Հին բաժակների մեջ դրված կոկիկ կտրված թղթի թերթերը ծառայում են որպես անձեռոցիկներ, իսկ ֆորմիկայով պատված պատերն ու սեղանի սեղանները դեռևս կրում են այդ դարաշրջանը բնորոշող պրոլետարական խստության հոտը։
Քովիդ-19-ի դեմ նախազգուշական միջոցի համար ավելացված պլաստիկե թերթիկի ետևում թաքնված սպասարկման-դրամարկղը դեռևս գործում է խորհրդային արտադրության գործիքներով, այդ թվում՝ աբակուսով, մթերային կշեռքով և հին երշիկեղենի կաթսայով, լուսանկարը՝ Պերլի Ջեյքոբի։ Նոդարը, ով դեռևս մանրակրկիտ հագնում է իր սպիտակ լաբորատոր խալաթը, որը մի ժամանակ պարտադիր էր սննդի արդյունաբերության բոլոր աշխատողների համար, դեռևս ապավինում է ԽՍՀՄ-ում արտադրված երշիկեղենի կաթսային և մթերային կշեռքին, որոնք հեշտությամբ կարող էին վաճառվել խորհրդային վինտաժային ապրանքների Etsy ցուցակներում։ Նա մանրը հաշվարկում և օրվա եկամուտների հաշվառումը վարում է սպասարկման-դրամարկղի կողքին պատին կախված երկու հին փայտե աբակուսի շրջանակների վրա։
Բացի իր արհեստագործական գործիքներից, Նոդարը, որն այժմ 75 տարեկան է, պահպանել է նաև խորհրդային ոճի գաղտնիություն իր երշիկների բաղադրատոմսի վերաբերյալ՝ միայն բացահայտելով, որ դրանք պատրաստվում են ոչ թե տեղում, այլ տեղական սննդի վերամշակման գործարանում. գտնվելու վայրը նույնպես գաղտնիք է, հավելում է նա, նախքան քաղաքավարիորեն խնդրելը շարունակել մեր պատվերը և թողնել վաճառասեղանը նոր հաճախորդների համար։
Մենք համաձայնեցինք և նահանջեցինք պատին ամրացված վեց սեղաններից մեկի մոտ՝ մեր բաժին երշիկը փորձելու համար։ Դրանք մատուցվում են մուգ աշորայի հացի կտորներով և մուսկով լի ափսեով։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի բեռնափոխադրումների դիմադրողականությունը կձևավորվի էլեկտրաֆիկացման միջոցով
ԵՄ 10 երկիր ցանկանում է բաց սեզոն ձկնկուլ թռչունների որսի համար
Ֆրանսիան և դաշնակիցները կոչ են անում ԵՄ առևտրային պաշտպանության գործիք ստեղծել Չինաստանին դիմակայելու համար