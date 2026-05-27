Հայաստանի ղեկավարությունն իրեն թույլ է տալիս ԵԱՏՄ-ի և Ռուսաստանի մասին uադրիչ հայտարարություններ անել, սակայն այդ երկրում կան ուժեր, որոնք այլ տեսակետ ունեն․ Պեսկով

Հայաստանի ղեկավարությունը իրեն թույլ է տալիս ԵԱՏՄ-ի և Ռուսաստանի մասին սադրիչ հայտարարություններ անել, սակայն այդ երկրում կան ուժեր, որոնք այլ տեսակետ ունեն։
Այս մասին հայտարարել է ՌԴ նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Նա նշել է, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացումը մեծապես պայմանավորված է նաև ՀՀ-ի՝ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությամբ։
«Մոսկվան կշարունակի համագործակցել պաշտոնական Երևանի հետ, բայց ոչ՝ ի վնաս սեփական շահերի»,- հավելել է Պեսկովը։
Բաց մի թողեք
Մոսկվան զգուշացնում է Երևանին
ՌԴ փոխվարչապետն էլ «պայթեց»․ Փաշինյանի վիճակը լավ չէ
Հայաստանին տրվող գազի մասին Մոսկվան նորություն ունի