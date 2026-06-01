Անհամբեր սպասում ենք հայ-ադրբեջանյան հունիսյան բանակցություններին․ Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ վարչակազմն անհամբերությամբ սպասում է հունիսին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հարցով արդյունավետ բանակցություններին։
Այս մասին ասվում է ԱՄՆ նախագահի կողմից Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա մեկնարկի կապակցությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ուղղված նամակում, գրում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։
«Սպիտակ տանը մեր հանդիպման ժամանակ մենք մեկ քայլով մոտեցանք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկարաժամկետ խաղաղության հասնելուն։ Ինչպես գիտեք, տարածաշրջանային էներգետիկ ինտեգրացիան օգոստոսի 8-ին կայացած պատմական խաղաղության գագաթնաժողովի հիմնական տարրերից մեկն էր։ Իմ վարչակազմը անհամբեր սպասում է այս հարցի շուրջ արդյունավետ քննարկումներին հունիսին։
Միասին մենք կխթանենք խաղաղությունը, կամրապնդենք բարգավաճումը և կկառուցենք ավելի անվտանգ ապագա ձեր տարածաշրջանի և աշխարհի համար», – ասվում է նամակում։
