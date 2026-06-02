Ինչ խուզարկություններ են եղել և որտեղ

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը անդրադարձել է ընդդիմադիր ուժերի նախընտրական գործունեությանը և իրավապահ մարմինների գործողություններին։
Նրա խոսքով՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություններ է իրականացրել «Հայաստան» դաշինքի մի շարք նախընտրական շտաբներում, այդ թվում՝ Աշտարակում, ինչպես նաև Աշոտ Սիմոնյանի բնակարանում։
Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ իշխանությունները նման քայլերով փորձում են խոչընդոտել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի աշխատանքը և սահմանափակել նրանց նախընտրական գործունեությունը։ Նա նշել է, որ, իր գնահատմամբ, այդ գործողությունների նպատակն է ազդեցություն գործադրել դաշինքի աջակիցների, համակիրների և ընտրողների վրա։
Պատգամավորը վստահեցրել է, որ նման մեթոդներով հնարավոր չի լինելու խաթարել իրենց գործունեությունը և հասնել ցանկալի արդյունքի։
Նա նաև կոչ է արել միջազգային դիտորդներին ուշադրություն դարձնել տեղի ունեցող գործընթացներին և դրանց վերաբերյալ համապատասխան գնահատականներ հնչեցնել։
