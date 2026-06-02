02/06/2026

EU – Armenia

Ինչ խուզարկություններ են եղել և որտեղ

infomitk@gmail.com 02/06/2026 1 min read

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը անդրադարձել է ընդդիմադիր ուժերի նախընտրական գործունեությանը և իրավապահ մարմինների գործողություններին։

Նրա խոսքով՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություններ է իրականացրել «Հայաստան» դաշինքի մի շարք նախընտրական շտաբներում, այդ թվում՝ Աշտարակում, ինչպես նաև Աշոտ Սիմոնյանի բնակարանում։

Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ իշխանությունները նման քայլերով փորձում են խոչընդոտել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի աշխատանքը և սահմանափակել նրանց նախընտրական գործունեությունը։ Նա նշել է, որ, իր գնահատմամբ, այդ գործողությունների նպատակն է ազդեցություն գործադրել դաշինքի աջակիցների, համակիրների և ընտրողների վրա։

Պատգամավորը վստահեցրել է, որ նման մեթոդներով հնարավոր չի լինելու խաթարել իրենց գործունեությունը և հասնել ցանկալի արդյունքի։

Նա նաև կոչ է արել միջազգային դիտորդներին ուշադրություն դարձնել տեղի ունեցող գործընթացներին և դրանց վերաբերյալ համապատասխան գնահատականներ հնչեցնել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոսկվան կարող է սահմանափակել Երևանի և Անկարայի «մերձեցումը»․ Stratfor

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Սևան քաղաքս աճուրդի տա՞կ է»,- հարցրել է քաղաքացին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կապանի զորամասերից մեկում ժամկետային զինծառայող է կախվել

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Մասիսում, բետոնե ծածկի փլուզման հետևանքով կա 1 զnh, 2 վիրավnր. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը խիստ նախազգուշացրել է Իսրայելին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իմ պատկերացմամբ՝ ինքը թվաբանությունից շատ հեռու է ու չի տիրապետում՝ գյուղարտադրանքի ինչ ծավալի արտահանումներ են գնում Ռուսաստան»

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քննչական կոմիտե, գոնե իրավունքի տարրական կանոնները պահպանեք

02/06/2026 infomitk@gmail.com