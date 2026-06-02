02/06/2026

EU – Armenia

Մոսկվան կարող է սահմանափակել Երևանի և Անկարայի «մերձեցումը»․ Stratfor

infomitk@gmail.com 02/06/2026

Հայ-թուրքական հարաբերությունների ջերմացումը կարող է ամրապնդել Թուրքիայի դերը որպես տարածաշրջանային «միջին խաղացող» և մասամբ նվազեցնել Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից:

Սակայն, ըստ Stratfor վերլուծական կենտրոնի զեկույցի, այս գործընթացը կսահմանափակվի Մոսկվայի ազդեցությամբ։

Վերլուծաբանների կարծիքով, վերջին տարիներին Երևանն ու Անկարան զգուշավոր քայլեր են ձեռնարկում հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ՝ տարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխությունների ֆոնին: Միաժամանակ, Հայաստանը ձգտում է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքականությունը՝ զարգացնելով կապերը Արևմուտքի հետ։

Stratfor-ի վերլուծաբանները կարծում են, որ հարաբերությունների կարգավորումը կարող է Հայաստանի համար ընդլայնել առևտրային ուղիները և մուտքը նոր շուկաներ, ինչպես նաև ամրապնդել Թուրքիայի դիրքերը Եվրոպա-Կովկաս-Մերձավոր Արևելք կապում, հնարավոր է՝ թուլացնելով Իրանի ազդեցությունը։

Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանի դիրքը մնում է հիմնական գործոն՝ պահպանելով ազդեցության լծակներ և կարող է սահմանափակել Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորման խորությունը: Սահմանի հնարավոր բացումը, ըստ վերլուծաբանների, կախված կլինի նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակից և ընտրությունների արդյունքներից։

Ինչ խուզարկություններ են եղել և որտեղ

«Սևան քաղաքս աճուրդի տա՞կ է»,- հարցրել է քաղաքացին

Կապանի զորամասերից մեկում ժամկետային զինծառայող է կախվել

Ողբերգական դեպք՝ Մասիսում, բետոնե ծածկի փլուզման հետևանքով կա 1 զnh, 2 վիրավnր. Լուսանկար

Իրանը խիստ նախազգուշացրել է Իսրայելին

«Իմ պատկերացմամբ՝ ինքը թվաբանությունից շատ հեռու է ու չի տիրապետում՝ գյուղարտադրանքի ինչ ծավալի արտահանումներ են գնում Ռուսաստան»

Քննչական կոմիտե, գոնե իրավունքի տարրական կանոնները պահպանեք

