Մոսկվան կարող է սահմանափակել Երևանի և Անկարայի «մերձեցումը»․ Stratfor

Հայ-թուրքական հարաբերությունների ջերմացումը կարող է ամրապնդել Թուրքիայի դերը որպես տարածաշրջանային «միջին խաղացող» և մասամբ նվազեցնել Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից:
Սակայն, ըստ Stratfor վերլուծական կենտրոնի զեկույցի, այս գործընթացը կսահմանափակվի Մոսկվայի ազդեցությամբ։
Վերլուծաբանների կարծիքով, վերջին տարիներին Երևանն ու Անկարան զգուշավոր քայլեր են ձեռնարկում հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ՝ տարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխությունների ֆոնին: Միաժամանակ, Հայաստանը ձգտում է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքականությունը՝ զարգացնելով կապերը Արևմուտքի հետ։
Stratfor-ի վերլուծաբանները կարծում են, որ հարաբերությունների կարգավորումը կարող է Հայաստանի համար ընդլայնել առևտրային ուղիները և մուտքը նոր շուկաներ, ինչպես նաև ամրապնդել Թուրքիայի դիրքերը Եվրոպա-Կովկաս-Մերձավոր Արևելք կապում, հնարավոր է՝ թուլացնելով Իրանի ազդեցությունը։
Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանի դիրքը մնում է հիմնական գործոն՝ պահպանելով ազդեցության լծակներ և կարող է սահմանափակել Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորման խորությունը: Սահմանի հնարավոր բացումը, ըստ վերլուծաբանների, կախված կլինի նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակից և ընտրությունների արդյունքներից։
