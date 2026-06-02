«Պատերազմող տղա էիր, գոնե 5 օր դա անեիր»

Տավուշի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում «Ուժեղ Հայաստան» շարժման առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը քննադատել է ընտրական գործընթացների ընթացքը՝ այն որակելով որպես չափազանց սրված և հակասական պայքար։
Նրա խոսքով՝ ներկայիս ընտրական մրցապայքարը վերածվել է կոշտ դիմակայության, որը, ըստ նրա, վնասում է հասարակական համերաշխությանը։
Կարապետյանը նաև անդրադարձել է իշխանության ղեկավարի գործունեությանը՝ նշելով, որ, իր գնահատմամբ, վերջինս փոխել է ընտրական պայքարի բնույթը և այն վերածել է լայն հակամարտության ժողովրդի հետ։
Նա ընդգծել է, որ ընտրությունները ժամանակավոր գործընթաց են, որոնք ավարտվելու են հունիսի 7-ին, որից հետո հասարակությունը պետք է համախմբվի և կենտրոնանա երկրի զարգացման ու անվտանգության ապահովման վրա։
««Պատերազմող տղա էիր՝ գոնե մի 5 օր Ջերմուկում պատերազմեիր, Արցախում պատերազմեիր։ Հիմա ինքը պատերազմում է մեր ժողովրդի դեմ։ Ով հասկանում է նրա արածները, դեմ է դրանց»,- նշել է նա:
