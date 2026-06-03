ԱԺԲ պատգամավորի թեկնածուն նստացույց է անում. Լուսանկար

Ազգային Ժողովրդավարական Բևեռի պատգամավորության թեկնածու, պահետազորի գնդապետ, Լեոնիդ Ազգալդյանի անվան ջոկատի հրամանատար Վոլոդյա Ավետիսյանն այս պահին նստացույց է իրականացնում Ազատության հրապարակում:
Պահանջն է՝ Հայաստանի Առաջին հանրապետության իրավահաջորդություն և միջազգայնորեն ճանաչված մեր սահմանների ամրագում:
Բաց մի թողեք
«Ուժեղ Հայաստանը» քայլերթ եւ մեծ հանրահավաք է իրականացնում. Տեսանյութ
Երևանի մանկապարտեզներից մեկի տարածքից կորել էր 4-ամյա երեխա
Հենրիկ Հովհաննիսյանի անունն են շահարկում. Պատճեներ