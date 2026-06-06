Խոշոր վթար Երևանում. Ցուցանակը կոտրվել է, իսկ երկաթե էլեկտրասյունը՝ տապալվել. Լուսանկար

Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։
ժամը 15:40-ի սահմաններում «Porsche Macan» մակնիշի ավտոմեքենան Եղվարդի խճուղուց դեպի Աշտարակի խճուղի՝ Դավթաշեն ընթանալիս դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, անցել բազալտե եզրաքարի վրայով, բախվել ցուցանակին ու երկաթե էլեկտրասյանը և հայտնվել կանաչ գոտում։
Վթարի հետևանքով մեկ հոգի տուժել է, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։ Բախման հետևանքով ճանապարհաեզրին տեղադրված ցուցանակը կոտրվել է, իսկ երկաթե էլեկտրասյունը՝ տապալվել։
Վթարի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում
Սիսիանում բողոքի ակցիա են իրականացրել ոչ թե ադրբեջանցիները, այլ իրանցիները. Ոստիկանությունը մանրամասներ է հրապարակել. Լուսանկար
Ավետիք Չալաբյանը կդիմի իրավապահ մարմիններին