Առողջապահական ապահովագրություն կամ «ձրի օպերացիա» փուչիկը

Առողջապահության ապահովագրության հիմնադրամը, որը պետական է, դե ֆակտո պարտք է գրում բուժհաստատությունների վրա, ասելով, որ նրանք մատուցել են ծառայություններ, որոնք ենթակա չեն ապահովագրւթյան, բայց ծածկվել են ապահովագրությամբ։
Ամբողջ աբսուրդն այն է սակայն, որ հենց այդ հիմնադրամն էլ ծածկել է այդ ծախսը։ Այսինքն, փողը տվել են, ու մի քանի ամիս անց ասում են, թե՝ բուժհաստատությունները պարտք են իրենց։
Ստացվում է, որ իրենք բուժհաստատություններին պարտք են տվել, բայց բոլորին ասել են՝ որ ապահովագրություն են տալիս։
Սա իհարկե կարող էր հավակնել դարի ֆինանսական հնարք կատեգորիայի գլխավոր մրցանակին։
Միեւնույն ժամանակ, այս պատկերը բոլորովին զարմանալի չէ, որովհետեւ առողջության պետական ապահովագրության մեխանիզմները գործնականում բոլոր երկրներում էլ այլ բան չեն, քան ֆինանսական մեծ սեւ խոռոչներ, որտեղ հայտնվում են հանրային փողերն ու․․․
Հիմա ըստ էության այդ փողի մի մասը «դնում» են բուժհաստատությունների ուսերին։ Դե, պարզ է, նրանք էլ միասնական իրավական պայքար չեն մղելու այդ երեւույթի դեմ, այլ «միասնաբար» իրենց հերթին այդ փողը «գրելու» են պացիենտների վրա՝ թանկացնելով ծառայությունները։
Ու այդպես, Հայաստանի հանրությունը կվճարի այն ֆինանսատնտեսական անգրագիտության համար, որ ունեն հանրային որոշակի շերտեր, որոնք նախընտրական շրջանում կոկորդ էին պատռում, թե «Փաշինյանը իրենց օպերացիայի փողը տվել է»։
Իրականում, տվել է, բայց հայտնի սկզբունքով՝ «փողը տվել է, եւ վերջ», ինչպես Արցախն էր նրա համար Հայաստան, եւ վերջ։
Հակոբ Բադալյանի ֆեյսբուքյան գրառումը
Բաց մի թողեք
Ողբերգական դեպք՝ Երևանում․ «Ուիգմոր» բժշկական կենտրոն տեղափոխված 8-ամյա տղան մահացել է
Կամավոր «արժանապատիվ մահը» օրինականացվել է
Ի՞նչ քրեական գործով է անցել առողջապահության նորանշանակ փոխնախարարը