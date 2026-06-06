06/06/2026

EU – Armenia

Պուտինն ու Զելենսկին պետք է ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները, ես եմ նրանց հասցրել այս կետին․ Թրամփ

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Պուտինն ու Զելենսկին պետք ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները: Այս մասին հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։

«Ես եմ նրանց հասցրել այս կետին: Հուսով եմ՝ ամեն ինչ կկարգավորվի»,- ասել էր ԱՄՆ նախագահը:

Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն էլ տեղեկացրել է, որ Սպիտակ տան բանագնացներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները կարող են առաջիկայում այցելել Մոսկվա:

Գերմանիայի կանցլերն իր հերթին հայտարարել է, որ Եվրոպան պատրաստ է Ռուսաստանի հետ շփումների: Ֆրիդրիխ Մերցը շեշտել է՝ եվրոպացիները պետք է ներկա լինեն բանակցությունների սեղանի շուրջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Միջանկյալ ընտրություններ. Պիչերոնոն կմնա պաշտոնում՝ չնայած սոցիալիստների կողմից հրաժարական տալու ճնշմանը

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները քննարկում են Ուկրաինային 70 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնության նոր խոստումը

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիայի վարչապետը պաշտպանում է Քուշների հանգստավայրը բողոքի ակցիայի մասնակիցներից

06/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինն ու Զելենսկին պետք է ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները, ես եմ նրանց հասցրել այս կետին․ Թրամփ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանում խոշոր կարկուտը սրբել է ամեն ինչ․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարվել է Աբովյան քաղաքի 60 բարձրահարկ շենքերի ջրամատակարարումն ապահովող բարձր ճնշման ջրագիծը․ տեսանյութ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծաղկունքում գայլերի hարձակման հետևանքով 300-ից ավելի ոչխարներ ու գառներ են uատկել, գյուղը շnկի մեջ է

06/06/2026 infomitk@gmail.com