Պուտինն ու Զելենսկին պետք է ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները, ես եմ նրանց հասցրել այս կետին․ Թրամփ

Պուտինն ու Զելենսկին պետք ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները: Այս մասին հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։
«Ես եմ նրանց հասցրել այս կետին: Հուսով եմ՝ ամեն ինչ կկարգավորվի»,- ասել էր ԱՄՆ նախագահը:
Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն էլ տեղեկացրել է, որ Սպիտակ տան բանագնացներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները կարող են առաջիկայում այցելել Մոսկվա:
Գերմանիայի կանցլերն իր հերթին հայտարարել է, որ Եվրոպան պատրաստ է Ռուսաստանի հետ շփումների: Ֆրիդրիխ Մերցը շեշտել է՝ եվրոպացիները պետք է ներկա լինեն բանակցությունների սեղանի շուրջ:
Բաց մի թողեք
Միջանկյալ ընտրություններ. Պիչերոնոն կմնա պաշտոնում՝ չնայած սոցիալիստների կողմից հրաժարական տալու ճնշմանը
ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները քննարկում են Ուկրաինային 70 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնության նոր խոստումը
Ալբանիայի վարչապետը պաշտպանում է Քուշների հանգստավայրը բողոքի ակցիայի մասնակիցներից