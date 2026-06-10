Ի՞նչ է սպառնում Համայն Ռուսիո պատրիարքին

Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլ Ա-ն կարող է ներառվել Եվրամիության (ԵՄ) նոր պատժամիջոցների փաթեթում։
Այս մասին հաղորդում է Euronews-ը՝ հղում անելով երեք դիվանագիտական աղբյուրների։
Հրապարակման համաձայն՝ ռուս պատրիարքի դեմ պատժամիջոցներ են նախատեսված, քանի որ նրա ղեկավարությամբ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին (ՌՈՒԵ) հրապարակել է պատերազմը սատարող փաստաթուղթ։
Euronews-ը պատրիարք Կիրիլին նկարագրում է որպես «վիճահարույց դեմք»՝ կրոնական և քաղաքական ազդեցությամբ։
Այդուհանդերձ, Բրյուսելը թաքցնում է սև ցուցակում ընդգրկվածների ինքնությունը մինչև անդամ պետությունների կողմից վերջնական որոշում կայացնելը։
ԵՄ-ն փորձել է պատժամիջոցներ կիրառել ՌՈՒԵ-ի առաջնորդի դեմ 2022 թվականին, սակայն Հունգարիան՝ արդեն նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի ղեկավարությամբ, վետո է դրել որոշման վրա։
Այժմ Պետեր Մադյարի գլխավորած հունգարական նոր կառավարությունը պատրաստ է աջակցել պատրիարք Կիրիլի դեմ պատժամիջոցներին, հաղորդում է Euronews-ը։
Ավելի վաղ՝ հունիսի 2-ին Politico-ի աղբյուրները ևս հայտնել են, որ ռուս պատրիարքը կարող է ներառվել նոր պատժամիջոցների փաթեթում։
Բաց մի թողեք
Իրանը հակառակորդներին զգուշացնում է՝ հեռացեք մեր սահմաններից
Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT
Բելֆաստում դանակահարությունից հետո հակամիգրացիոն բողոքի ցույցերի ժամանակ մեքենաներ են այրվել. Լուսանկար