Մամուլում և սոցիալական հարթակներում քննարկվում է հետընտրական հնարավոր զարգացումների մի քանի սցենար, բայց, կարծես, ամենատարածված մոտեցումն այն է, որ «ընդդիմությունը պետք է մանդատներից հրաժարվի, իշխանության ճգնաժամ ստեղծի և փողոցի գեներացման միջոցով հասնի իշխանափոխության»։
Վրաստանում եվրոպամետ ընդդիմությունը հիմնականում բոյկոտում է խորհրդարանը, բայց դա չի խանգարել, որ այն ձևավորվի, ընտրի ղեկավար մարմիններ, նշանակի վարչապետին և ձևավորի կառավարություն, ինչպես նաև ընտրի երկրի նախագահին։
Այս իրավիճակում անգամ «Վրացական երազանքի» քննադատ եվրոպական որևէ կառույց Վրաստանի իշխանություններին «ոչ լեգիտիմ» չի ճանաչել։ Հայաստանի հետընտրական իրավիճակը վրացականին նման է նրանով, որ երկու դեպքում էլ իշխող ուժին չի հաջողվել խորհրդարանում սահմանադրական մեծամասնություն ապահովել։
Իսկ էական տարբերությունն այն է, որ Վրաստանում ընդդիմությունը եվրոպամետ է, իսկ Հայաստանում՝ ոչ, հիմնականում ռուսաստանյան կողմնորոշում ունի և վայելում է ՌԴ իշխանությունների նաև տեղեկատվա-քարոզչական աջակցությունը։
Ավելին, եթե որեւէ մասնագետ լեզվա-ոճական ուսումնասիրություն կատարի, ապա կպարզվի, որ խորհրդարանական ընտրություններին Հայաստանի ընդդիմության և ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցչի տված գնահատականը սկզբունքորեն կազմված է նույն կամ սկզբունքորեն համարժեք քաղաքական հայացքով, իսկ բառապաշարը, ենթատեքստային կամ բաց ակնարկները գրեթե նույնական են։
Դժվար է պատկերացնել, որ ՌԴ ԱԳՆ-ում օգտվում են Սամվել Կարապետյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ծառայությունից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխարհի տասնյակ առաջնորդներից շնորհավորական ուղերձներ է ստացել։ «Ազատություն» ռադիոկայանի ռուսական ծառայության փորձառու մեկնաբան Վադիմ Դուբնովը այդ շարքում կարեւորել է Ղազախստանի նախագահի շնորհավորանքը և արդարացիորեն ընդգծել, որ Տոկաևի այդ քայլը վկայում է, որ ԵԱՏՄ Աստանայի գագաթաժողովում Հայաստանին վերաբերող հայտարարությունը «ընդունվել է Ռուսաստանի ճնշման տակ»։
Դուբնովը նման կարծիք հայտնել է, երբ հայտնի չէր, որ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել է նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյիդ Աբաս Արաղչին։
Պաշտոնական Թեհրանի արձագանքը չափազանց կարևոր է և վկայում է, որ Իսլամական հանրապետությունը, չնայած Միացյալ Նահանգների հետ հակամարտությանը, կարևորում է Հայաստանի հետ ավանդական համագործակցությունը և այն զարգացնելու պատրաստակամություն հայտնում։
Հայաստանյան ընդդիմությունը մանավանդ TRIPP նախագծի առումով մշտապես շեշտում է Իրանի «ազգային շահերը անտեսելու, Սյունիքում հակաիրանական հենակետ ստեղծելու» հանգամանքը։
Արաղչիի ուղերձը, իհարկե, Թեհրանի «անհանգստությունները» օրակարգից չի հանում, բայց նախանշում է փոխվստահության վրա կառուցվելիք երկխոսություն, որ թույլ կտա հասնել կողմերի համար ընդունելի և շահեկան համաձայնությունների։
Ամեն դեպքում պետք է արձանագրել, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի Երևան այցից, հայ-ամերիկյան կարևոր համաձայնություններից հետո Իրանի արտգործնախարարի շնորհավորանքը պաշտոնական Երևանի և վարչապետ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության առնվազն ըմբռնման դրսեւորում է, որ մեծ մասով չեզոքացնում է Հայաստանի ընդդիմության «իրանապաշտ» քարոզչության քաղաքական ազդեցությունը։
Բաց մի թողեք
Մոսկվան այլեւս չի թաքցնում, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունները «թշնամանք» են իր հանդեպ
Փաշինյանի դեմ պայքարն ընտրությամբ չի ավարտվել. Էդգար Ղազարյան
Հեքիաթ պատմողներն այսօր բառիս բուն իմաստով բռնվել են հազարավոր քաղաքացիների ձայները կեղծելու վրա. Նարեկ Կարապետյան