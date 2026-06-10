10/06/2026

EU – Armenia

Վրաստանում ընդդիմությունը եվրոպամետ է, իսկ Հայաստանում՝ ոչ

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Մամուլում և սոցիալական հարթակներում քննարկվում է հետընտրական հնարավոր զարգացումների մի քանի սցենար, բայց, կարծես, ամենատարածված մոտեցումն այն է, որ «ընդդիմությունը պետք է մանդատներից հրաժարվի, իշխանության ճգնաժամ ստեղծի և փողոցի գեներացման միջոցով հասնի իշխանափոխության»։

Վրաստանում եվրոպամետ ընդդիմությունը հիմնականում բոյկոտում է խորհրդարանը, բայց դա չի խանգարել, որ այն ձևավորվի, ընտրի ղեկավար մարմիններ, նշանակի վարչապետին և ձևավորի կառավարություն, ինչպես նաև ընտրի երկրի նախագահին։

Այս իրավիճակում անգամ «Վրացական երազանքի» քննադատ եվրոպական որևէ կառույց Վրաստանի իշխանություններին «ոչ լեգիտիմ» չի ճանաչել։ Հայաստանի հետընտրական իրավիճակը վրացականին նման է նրանով, որ երկու դեպքում էլ իշխող ուժին չի հաջողվել խորհրդարանում սահմանադրական մեծամասնություն ապահովել։

Իսկ էական տարբերությունն այն է, որ Վրաստանում ընդդիմությունը եվրոպամետ է, իսկ Հայաստանում՝ ոչ, հիմնականում ռուսաստանյան կողմնորոշում ունի և վայելում է ՌԴ իշխանությունների նաև տեղեկատվա-քարոզչական աջակցությունը։

Ավելին, եթե որեւէ մասնագետ լեզվա-ոճական ուսումնասիրություն կատարի, ապա կպարզվի, որ խորհրդարանական ընտրություններին Հայաստանի ընդդիմության և ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցչի տված գնահատականը սկզբունքորեն կազմված է նույն կամ սկզբունքորեն համարժեք քաղաքական հայացքով, իսկ բառապաշարը, ենթատեքստային կամ բաց ակնարկները գրեթե նույնական են։

Դժվար է պատկերացնել, որ ՌԴ ԱԳՆ-ում օգտվում են Սամվել Կարապետյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ծառայությունից։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխարհի տասնյակ առաջնորդներից շնորհավորական ուղերձներ է ստացել։ «Ազատություն» ռադիոկայանի ռուսական ծառայության փորձառու մեկնաբան Վադիմ Դուբնովը այդ շարքում կարեւորել է Ղազախստանի նախագահի շնորհավորանքը և արդարացիորեն ընդգծել, որ Տոկաևի այդ քայլը վկայում է, որ ԵԱՏՄ Աստանայի գագաթաժողովում Հայաստանին վերաբերող հայտարարությունը «ընդունվել է Ռուսաստանի ճնշման տակ»։

Դուբնովը նման կարծիք հայտնել է, երբ հայտնի չէր, որ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել է նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյիդ Աբաս Արաղչին։

Պաշտոնական Թեհրանի արձագանքը չափազանց կարևոր է և վկայում է, որ Իսլամական հանրապետությունը, չնայած Միացյալ Նահանգների հետ հակամարտությանը, կարևորում է Հայաստանի հետ ավանդական համագործակցությունը և այն զարգացնելու պատրաստակամություն հայտնում։

Հայաստանյան ընդդիմությունը մանավանդ TRIPP նախագծի առումով մշտապես շեշտում է Իրանի «ազգային շահերը անտեսելու, Սյունիքում հակաիրանական հենակետ ստեղծելու» հանգամանքը։

Արաղչիի ուղերձը, իհարկե, Թեհրանի «անհանգստությունները» օրակարգից չի հանում, բայց նախանշում է փոխվստահության վրա կառուցվելիք երկխոսություն, որ թույլ կտա հասնել կողմերի համար ընդունելի և շահեկան համաձայնությունների։

Ամեն դեպքում պետք է արձանագրել, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի Երևան այցից, հայ-ամերիկյան կարևոր համաձայնություններից հետո Իրանի արտգործնախարարի շնորհավորանքը պաշտոնական Երևանի և վարչապետ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության առնվազն ըմբռնման դրսեւորում է, որ մեծ մասով չեզոքացնում է Հայաստանի ընդդիմության «իրանապաշտ» քարոզչության քաղաքական ազդեցությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոսկվան այլեւս չի թաքցնում, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունները «թշնամանք» են իր հանդեպ

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի դեմ պայքարն ընտրությամբ չի ավարտվել. Էդգար Ղազարյան

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հեքիաթ պատմողներն այսօր բառիս բուն իմաստով բռնվել են հազարավոր քաղաքացիների ձայները կեղծելու վրա. Նարեկ Կարապետյան

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար՝ Արարատում, անչափահաս ուղևորներ են տեղափոխվել հիվանդանոց. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն հայտարարում է սահմանաչափերի սառեցման մասին՝ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերջին փաթեթում

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսլանդիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին «մեծ քայլ է ժողովրդավարությունից հեռանալուց» հետո

10/06/2026 infomitk@gmail.com