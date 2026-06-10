Բելֆաստում դանակահարությունից հետո հակամիգրացիոն բողոքի ցույցերի ժամանակ մեքենաներ են այրվել. Լուսանկար

Մարդիկ հետևում են, թե ինչպես է մեքենան այրվում Արևելյան Բելֆաստում դանակահարության միջադեպից հետո տեղի ունեցած բողոքի ցույցի ժամանակ, երեքշաբթի, 2026 թվականի հունիսի 9-ին։
Ոստիկանությունը 30-ամյա սուդանցի տղամարդու մեղադրանք է առաջադրել դանակահարության համար։
Բելֆաստում երեքշաբթի օրը հակամիգրացիոն բողոքի ցույցեր են սկսվել քաղաքում դանակահարությունից հետո։
Հրապարակվել են մեքենաներ և շենքեր, երբ հարյուրավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ՝ ի պատասխան հարձակման, որի գրաֆիկական կադրերը տարածվել են առցանց։
Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է մի տղամարդ փողոցի մեջտեղում նստած մեկ այլ տղամարդու վրա՝ դանակով հարվածելով նրա գլխին և պարանոցին, նախքան խմբի միջամտությունը։
Հյուսիսային Իռլանդիայի ոստիկանությունը 30-ամյա սուդանցի տղամարդու մեղադրանք է առաջադրել սպանության փորձի համար՝ երկուշաբթի երեկոյան Բելֆաստի հյուսիսային Քիննեյրդ պողոտայում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Տղամարդը պետք է դատարան ներկայանա չորեքշաբթի օրը։
Զոհը տեղափոխվել է հիվանդանոց՝ «աչքերի լուրջ վնասվածքներով և մեջքի և դեմքի կտրած վերքերով», – հայտնել է ոստիկանությունը։
Հայտարարության մեջ Հյուսիսային Իռլանդիայի ոստիկանության պետի օգնական Ռայան Հենդերսոնը կոչ արեց հանգստության։
«Այսօր երեկոյան Հյուսիսային Իռլանդիայի մի շարք վայրերում տեղի են ունեցել անկարգությունների առանձին օջախներ, այդ թվում՝ մի շարք մեքենաների հրկիզման դեպքեր», – ասաց նա երեքշաբթի օրը։
«Մենք կոչ ենք անում բոլորին պահպանել հանգստություն, գործել պատասխանատու կերպով և խուսափել ցանկացած գործողությունից, որը կարող է վտանգի ենթարկել իրենց կամ ուրիշներին», – շարունակեց նա՝ հավելելով, որ ոստիկանները տեղում են։
Հյուսիսային Իռլանդիայի առաջին նախարար Միշել Օ’Նիլը բողոքի ցույցերը անվանեց «բացահայտ ավազակություն»։
«Դիմակավորված տղամարդկանց խմբերի կողմից ընտանիքներին տներից այրելը ոչ այլ ինչ է, քան զզվելի վախկոտություն», – գրել է նա X-ում գրառման մեջ։ «Այսօրվա այս հարձակումների համար որևէ արդարացում և արդարացում չի կարող լինել։ Ոչ ոք չի ցանկանում սա տեսնել մեր փողոցներում, և ես կրկին կոչ եմ անում հանգստության»։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը դատապարտեց հարձակումը՝ այն անվանելով «զզվելի», բայց ասաց, որ ինքը «բացարձակապես չի հանդուրժում մեր փողոցներում նման բռնության զզվելի տեսարաններ»։
Բաց մի թողեք
Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT
Ուկրաինան հարվածել է «Իսկանդեր» հրթիռների համար սարքավորումներ արտադրող գործարանին․ Լուսանկար
Հորմուզի նեղուցով նավթի մատակարարումները լիովին կվերականգնվեն ոչ շուտ, քան 2027-ին