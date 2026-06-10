Ֆրանսիական ծայրահեղ աջակողմյան կրքոտ քարոզչությունը բարյացակամ լսարան է գտնում Թրամփի Վաշինգտոնում. Լուսանկարներ

Էրիկ Զեմմուրը խաղադրույք է կատարում, որ MAGA-ի ընդունումը Վաշինգտոնում կարող է շահավետ լինել հայրենիքում։
ՎԱՇԻՆԳՏՈՆ – Վերջին ամիսներին Եվրոպայի ծայրահեղ աջ ազգայնական կուսակցությունների առաջնորդները փորձել են հեռու մնալ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ավելի ու ավելի ժողովրդականություն վայելող քաղաքականությունից։ Սակայն այս շաբաթ Վաշինգտոնում MAGA-ի ջերմ գիրկը նետվեց մեկ ձգտող եվրոպացի ազգայնական՝ Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Վերաիմաստավորել» կուսակցության առաջնորդ Էրիկ Զեմմուրը։
Զեմմուրը, գրող և վաղեմի հակամիգրացիոն ակտիվիստ, որը ֆրանսիական քաղաքական ասպարեզ է մտել 2022 թվականին նախագահական ընտրություններում իր թեկնածության փոքր հավանականությամբ, անվանապես Վաշինգտոնում էր՝ իր 2014 թվականի «Ֆրանսիայի ինքնասպանությունը» գրքի նոր անգլերեն թարգմանությունը գովազդելու համար, որը պատմում է զանգվածային միգրացիայի չարիքների և ֆրանսիական ավանդական մշակույթի անկման մասին։
Սակայն Զեմմուրը, ով, ըստ լուրերի, հիմք է դնում 2027 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրությունների համար, իր ուղևորությունն օգտագործեց Թրամփի աջակողմյանների առաջատար ուժային կենտրոններից մի քանիսը այցելելու համար: Երկուշաբթի կեսօրին նա գլխավորեց Heritage Foundation-ում կազմակերպված միջոցառումը, որը պահպանողական վերլուծական կենտրոն էր, որը վերնագրեր էր գրավել 2024 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների ժամանակ՝ «Նախագիծ 2025» վիճահարույց նախաձեռնությունը ղեկավարելու համար: Նույն երեկոյան Զեմմուրը ելույթ ունեցավ American Moment-ի կողմից կազմակերպված մասնավոր միջոցառման ժամանակ, որը պահպանողական կազմակերպություն է, որը MAGA-ի հետ կապված աշխատակիցներին աշխատանքի է տեղավորում Թրամփի վարչակազմում և Կապիտոլիումի բլրի վրա:
Երկուշաբթի օրը իր երկրորդ միջոցառումից առաջ հարցազրույցում Զեմմուրը իր Վաշինգտոն կատարած ուղևորությունը ներկայացրեց որպես տրանսատլանտյան աջակողմյանների համար մի տեսակ համախմբման կոչ: «Մեր գլխավոր ուղերձն այն է, որ ոչ միայն Ֆրանսիան է ինքնասպան լինում», – թարգմանչի միջոցով խոսելով ասաց Զեմմուրը: «Ես կոչ եմ անում բոլոր արևմտյան ժողովուրդներին չհետևել ֆրանսիացիների ընտրած գայթակղիչ ճանապարհին և փոխարենը արթնանալ և տեսնել, թե ինչ է կատարվում»:
Զեմմուրը, որը իր երկու հանրային ելույթներին էլ ժամանել էր աչքի ընկնող վառ կարմիր փողկապով, Վաշինգտոնում իր ելույթն օգտագործեց նաև Թրամփի վերջին նվաճումների հետ կապելու համար, մասնավորապես՝ ԱՄՆ նախագահի կողմից անօրինական ներգաղթի դեմ լայնածավալ պայքարի հետ։ «Երբ նա խոսում է միգրացիայի դեմ քաղաքականության մասին, ես տեսնում եմ նույն գաղափարները, որոնց մասին խոսել եմ նույնիսկ նախքան Թրամփի ասպարեզ մտնելը», – ասաց Զեմմուրը «Ամերիկյան պահ» միջոցառման ժամանակ իր ելույթում։ «Սա միայն MAGA-ի և Թրամփի վարչակազմի բացառիկ իրավասությունը չէ»։
Զեմմուրի Վաշինգտոն կատարած ուխտագնացությունը տեղի ունեցավ համաշխարհային աջերի համար հատկապես դժվարին պահին։ Անցյալ տարի Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում MAGA-ին համակրող պահպանողականները մեծամտորեն խոսում էին համաշխարհային դաշինքի՝ զանգվածային միգրացիայի և գլոբալիզմի փախչող ուժերի դեմ պայքարին նվիրված «ազգայնական միջազգային» կառուցելու մասին։
Սակայն անցյալ տարի այդ միջազգային նկրտումները բախվեցին ազգայնական քաղաքականության իրականությանը, քանի որ MAGA-ին միացած քաղաքական գործիչները՝ Կանադայից մինչև Հունգարիա, չկարողացան ԱՄՆ նախագահի աջակցությունը վերածել ընտրական հաղթանակների, և որոշ դեպքերում պատժվեցին ընտրողների կողմից նրա հետ մտերմանալու համար: Ի պատասխան, Եվրոպայի ամենահայտնի ազգայնական գործիչներից շատերը, այդ թվում՝ Զեմմուրի ծայրահեղ աջ մրցակիցները Ֆրանսիայի «Ազգային միավորում» կուսակցությունից, այժմ ամեն ինչ անում են ԱՄՆ նախագահին հեռու պահելու համար:
Մինչդեռ Զեմմուրը հակառակ մոտեցումն է ընտրել՝ շեշտը դնելով Թրամփի և MAGA շարժման հետ իր կապերի վրա: Անցյալ տարի նա գովաբանեց այն փաստը, որ հենց ինքն էր, այլ ոչ թե «Ազգային միավորման» իր մրցակիցները, ով հրավեր էր ստացել Թրամփի երդմնակալությանը, որին նա մասնակցել էր իր սիրային զուգընկերոջ և հիմնական քաղաքական դաշնակցի՝ Եվրոպական խորհրդարանի անդամ Սառա Կնաֆոյի հետ միասին: (Հրավերն ուղարկվել էր պահպանողական Քլերմոնտի ինստիտուտից, որտեղ Կնաֆոն ամառային կրթաթոշակառու էր):
Այս շաբաթ Վաշինգտոնում Զեմմուրը նվազեցրեց Թրամփի հետ կապված հնարավոր քաղաքական վտանգները՝ «Ազգային միավորումը» ներկայացնելով որպես այն կուսակցությունը, որը շեղվել էր աջերի իրական առաքելությունից՝ ընդունելով պետական տնտեսական քաղաքականություն: «Ազգային միավորումը կուսակցություն է, որը գլխավորում են ձախակողմյան պոպուլիստներն ու սոցիալիստները, ուստի նորմալ է, որ նրանք իրենց անհամաձայն կզգան ամերիկյան աջերի հետ», – ասաց նա: «Արևմտյան ժողովուրդները ներգրավված են ինքնության ապստամբության մեջ: Թրամփը մարմնավորում է դա Միացյալ Նահանգներում, իսկ ես՝ Ֆրանսիայում»:
Այդ ուղերձը լավ ընդունվեց Վաշինգտոնի MAGA շրջանակներում, որտեղ Թրամփի նկատմամբ ոգևորությունը մեծ մասամբ աննկատ է մնում: American Moment-ի կողմից կազմակերպված միջոցառմանը, որին մոտ 100 պահպանողական գործակալներ և երիտասարդ հանրապետական աշխատակիցներ ուշադիր լսում էին Զեմմուրի դիտողությունները՝ ֆրանսիական թեմատիկայով կոկտեյլներ խմելով: Ամբոխի շատերը՝ երիտասարդ և տղամարդիկ, գլխով արեցին, երբ Զեմմուրը, որը բեմում երկու ամերիկյան դրոշներով շրջապատված էր, հիշատակեց Հեղափոխական պատերազմի հրամանատար մարկիզ դը Լաֆայետին՝ որպես ֆրանս-ամերիկյան համագործակցության մոդել:
«Զեմմուրը այն մարդկանցից է, որին Ամերիկայում շատ երիտասարդներ հետևել են հատուկ հետաքրքրությամբ մի քանի տարի շարունակ», – ասաց American Moment-ի գործադիր տնօրեն և միջոցառման կազմակերպիչ Նիք Սոլհայմը: «Նա խոսում է այնպես, ինչպես շատ ամերիկացի քաղաքական գործիչներ, և մասնավորապես ամերիկացի պահպանողականները, կարծես թե վախենում են անել, ուստի ես մտածեցի, որ դա լավ օրինակ կլինի նրանց համար»:
Զեմմուրի անսահմանափակ հաղորդագրությունները, իհարկե, քննադատության են արժանացել Ֆրանսիայում, որտեղ նա 2022 թվականին դատապարտվել է ատելության խոսքի դեմ օրենքի համաձայն՝ անծանոթ միգրանտ երեխաներին «գողեր», «մարդասպաններ» և «բռնաբարողներ» անվանելու համար։ Զեմմուրը, որը հրեա է, անցյալում նույնպես քննադատության է արժանացել Վիշիի ռեժիմի հիշողությունը վերականգնելու իր փորձերի համար, որը, նրա պնդմամբ, ավելի շատ գովասանքի է արժանի, քան ստանում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ֆրանսիացի հրեաներին նացիստներից պաշտպանելու համար։
Զեմմուրը պատկերված է Սառա Կնաֆոյի հետ, երբ նրանք ժամանում են ֆրանսիական Le Figaro օրաթերթի 200-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ | Julien de Rosa/AFP via Getty Images
Պատմական վերանայման այդ ախորժակը՝ Ֆրանսիայի առաջատար ազգայնական կուսակցության հասցեին նրա սուր քննադատության հետ մեկտեղ, համեմատություններ է առաջացրել Զեմմուրի և ամերիկացի քաղաքական մեկնաբան Թաքեր Կարլսոնի միջև, ով ևս մեկ պահպանողական մեդիա գործիչ է, որը վերջերս խզել է կապերը իր շատ հավանական դաշնակիցների հետ ազգայնական աջակողմյան խմբում։ Ինչպես Զեմմուրի դեպքում, վերջին ամիսներին Կարլսոնը դարձել է նախագահական ընտրություններում իր ավելի ու ավելի խիստ քննադատության առարկա, ինչը պայմանավորված է Թրամփի վարչակազմի կողմից Իրանի դեմ պատերազմի և Հանրապետական կուսակցության կողմից Իսրայելին շարունակական աջակցության վերաբերյալ նրա ավելի ու ավելի կոշտ քննադատությամբ։
Զեմմուրն, իր հերթին, ասել է, որ անձամբ չի ճանաչում Կարլսոնին և «հետևել է նրան միայն հեռվից»։ Նա ասել է, որ ուշադրություն է դարձրել Կարլսոնի քննադատություններին Իրանի հարցում Թրամփի արտաքին քաղաքականության որոշումների վերաբերյալ, բայց մերժել է այն միտքը, որ ֆրանսիական աջակողմյան շրջանում կա զգալի լսարան Իսրայելի Կարլսոնի ոճով քննադատության համար։ «Ես կարծում եմ, որ Իսրայելը Արևմուտքի մի մասն է, և երբ նրանք մեր քաղաքակրթության մեջ են, նրանք մեր մասն են կազմում», – ասել է նա։ «Ահա թե ինչպես պետք է մենք տեսնենք այս հարցը»։
Ի տարբերություն Կարլսոնի, որը հերքել է այն լուրերը, որ ինքը դիտարկում է 2028 թվականին ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու մասին լուրը, Զեմմուրը չի փորձել մեղմել 2027 թվականին մեկ այլ թեկնածություն առաջադրելու մասին ենթադրությունները։ «Դեռ ոչ», – ասել է նա, երբ նրան հարցրել են, թե արդյոք որոշում է կայացրել առաջադրվելու վերաբերյալ։
Նրա հնարավորությունները, եթե նա որոշի առաջադրվել, շատ քիչ կլինեն։ Չնայած լրատվամիջոցների լայն լուսաբանմանը, Զեմուրը կարողացավ Ֆրանսիայի 2022 թվականի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում հավաքել ընդամենը 7 տոկոս ձայն, և նրա հիմնական մրցակիցները՝ «Ազգային միավորման» Մարին Լե Պենը և Ջորդան Բարդելան, այդ ժամանակվանից ի վեր համախմբել են ազգայնականների ձայների մեծ մասը։
Միևնույն ժամանակ, Զեմուրի «Վերաիմաստավորել» կուսակցությունը վերջին տարիներին նկատել է իր հզորության նվազում՝ Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի ընտրություններում ոչ մի տեղ չգրավելով և 2024 թվականին Եվրախորհրդարանում ընդամենը հինգ տեղ ստանալով։ (Կուսակցության չորս անդամներ հետագայում հեռացվեցին «Ազգային միավորման» հետ ռազմավարական դաշինքին աջակցելու համար, ինչի արդյունքում Բրյուսելում «Վերաիմաստավորել»-ը մնաց «Կնաֆոյի» միակ ներկայացուցիչը)։
Այնուամենայնիվ, Զեմուրն ասաց, որ վստահ է, որ նախագահական թեկնածությունն իրոք լուրջ քաղաքական նպատակ կծառայի։ «2022 թվականին ես փորձում էի նրանց պատմել տեղի ունեցող մեծ փոխարինման մասին», – ասաց նա։ «Հիմա ավելի շատ կմտածեի գործնական լուծումների մասին»՝ հեշտացնելու այն, ինչ նա անվանել է «վերամիգրացիայի քաղաքականություն»։
«Եթե մենք մտնում ենք մրցավազքի մեջ, դա միայն հաղթելու համար է», – ասաց Զեմմուրը։ «Հակառակ դեպքում մենք դա չենք անելու»։
Բաց մի թողեք
Իսլանդիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին «մեծ քայլ է ժողովրդավարությունից հեռանալուց» հետո
Եվրոպայի հաջորդ կործանիչի խնդիրը հեշտ լուծում չունի
Կինը, որը օգնում է Եվրոպայի ծայրահեղ աջերին Բրյուսելում ճեղքել բոլոր պատնեշները