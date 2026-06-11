ԱԺ նախագահ կընտրեն, վարչապետ ու կառավարության կազմը կորոշի Նիկոլ Փաշինյանը

«Մինչ քաղաքական ուժերը դեռ սպասում են ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակմանը, իշխանական շրջանակներում, ըստ մեր տեղեկությունների, արդեն ոչ թե արդյունքներն են քննարկում, այլ հաջորդ իշխանական փուլը՝ նոր Ազգային ժողովի կազմավորումն ու կառավարության վերաձևավորումը։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ իշխանությունները մեծ վստահությամբ սպասում են հունիսի 14-ի ընտրությունների պաշտոնական ամփոփմանը, սակայն զուգահեռաբար արդեն հաշվարկում են 9-րդ գումարման Ազգային ժողովի առաջին քայլերը։ Ըստ նույն աղբյուրների՝ 8-րդ գումարման խորհրդարանի լիազորությունների վերջին օրը նախատեսվում է օգոստոսի 2-ին, և հենց այդ օրը, սահմանադրական պահանջի համաձայն, գումարվելու է նոր խորհրդարանի անդրանիկ նիստը։
Հատկանշական է, որ իշխանական ճամբարում, ըստ տեղեկությունների, այլևս կասկածներ գրեթե չկան, որ ընդդիմադիր ուժերը կվերցնեն իրենց մանդատները և կմասնակցեն խորհրդարանի աշխատանքներին։ Եթե այս գնահատականը համապատասխանում է իրականությանը, ապա քաղաքական պայքարի առանցքը փողոցից վերջնականապես կտեղափոխվի խորհրդար
ան։Աղբյուրների փոխանցմամբ՝ օգոստոսի 2-ի նիստում նախատեսվում է արագ ընթացակարգով ընտրել Ազգային ժողովի նախագահին ու փոխնախագահներին, որոշել մշտական հանձնաժողովների քանակը, այնուհետև անցնել ՀՀ վարչապետի ընտրությանը։ Դրանից հետո վարչապետը կձևավորի նոր կառավարությունը, որը սահմանված ժամկետում խորհրդարան կներկայացնի իր գործունեության ծրագիրը։
Եթե այս սցենարը կյանքի կոչվի, ապա ակնհայտ է մեկ բան. իշխանությունն արդեն գործում է ոչ թե սպասման, այլ հաջորդ քաղաքական շրջափուլի տրամաբանությամբ։ Իսկ ընդդիմության համար հիմնական հարցը մնում է՝ արդյո՞ք նրանք իսկապես պատրաստվում են մտնել խորհրդարան և ներսից պայքարել, թե վերջին պահին կփոխեն իրենց մարտավարությունը
Մինչ այդ, հանրությունը դեռ սպասում է ընտրությունների վերջնական արդյունքներին, սակայն քաղաքական կուլիսներում, կարծես, հաջորդ իշխանական կազմավորումն արդեն մեկնարկել է»։
Բաց մի թողեք
Դավիթ Տոնոյանի գործը մոտենում է ավարտական փուլին
Ավետիս Առաքելյանը պատգամավորի մանդատ է ստանում, Գյումրու կառավարման հարցը՝ մնում բաց. ինչ պլան ունեն իշխանությունները
Մանդատները վերցնե՞լ, թե՞ ոչ. ինչ պետք է անի ընդդիմությունը