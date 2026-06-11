11/06/2026

EU – Armenia

Ավետիս Առաքելյանը պատգամավորի մանդատ է ստանում, Գյումրու կառավարման հարցը՝ մնում բաց. ինչ պլան ունեն իշխանությունները

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

«Գյումրիում կառավարման ճգնաժամը գնալով խորանում է։

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Բանն այն է, որ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի կալանավորումից հետո քաղաքի ղեկավարումը փաստացի փոխանցվել է նրա փեսային՝ Ավետիս Առաքելյանին։

Ինչպես արդեն հայտնի է, Ավետիս Առաքելյանը «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքի ցուցակով մասնակցել է խորհրդարանական ընտրություններին։ Նա նախընտրական ցուցակում զբաղեցնում է 8-րդ հորիզոնականը, և պատգամավորական մանդատը ստանձնելու դեպքում քաղաքի կառավարման հարցը կրկին մնում է անորոշ։

Նշենք, որ նախօրեին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել էր, որ Գյումրիում հնարավորինս արագ պետք է անցկացվեն արտահերթ ընտրություններ։

Armlur.am-ի իշխանական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ իշխանությունները դեռևս չեն հստակեցրել ընտրությունների անցկացման ժամկետները, սակայն հակված են Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնում կրկին առաջադրել Սարիկ Մինասյանին։

Ի դեպ, Սարիկ Մինասյանը նույնպես պատրաստվում է ստանձնել պատգամավորական մանդատը և ժամանակավորապես աշխատել Ազգային ժողովում, մինչև իշխանությունները վերջնական որոշում կայացնեն արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ։»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դավիթ Տոնոյանի գործը մոտենում է ավարտական փուլին

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ նախագահ կընտրեն, վարչապետ ու կառավարության կազմը կորոշի Նիկոլ Փաշինյանը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանդատները վերցնե՞լ, թե՞ ոչ. ինչ պետք է անի ընդդիմությունը

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

25-օրյա վարժական հավաքը իշխանությունը շարունակում է դարձնել «պատժшխուց»․ Գեղամ Մանուկյան. Տեսանյութ

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ընտրել անվտանգ և որակյալ պաղպաղակ․ ՍԱՏՄ-ի խորհուրդները

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտոբուսը մխրճվել է եկեղեցու մեջ, կան զոհեր․ Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դավիթ Տոնոյանի գործը մոտենում է ավարտական փուլին

11/06/2026 infomitk@gmail.com