11/06/2026

EU – Armenia

Արտակարգ դեպք՝ Տավուշի մարզում․ Այրում բնակավայրում բախվել են բեռնատար գնացքն ու «Mercedes»-ը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

Երեկ՝ հունիսի 10-ին, արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում։

Ժամը 19։30-ի սահմաններում Այրում վարչական տարածքում բախվել են Տավուշի մարզի բնակիչներ 61-ամյա Ռոբերտ Դալլաքյանի վարած բեռնատար գնացքն ու 25-ամյա Վահե Խաչիկյանի վարած «Mercedes» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, բախման հետևանքով «Mercedes»-ի ուղևորը տեղում բուժօգնություն է ստացել, սակայն հրաժարվել է հիվանդանոց մեկնելուց՝ հայտնելով, որ չի տուժել։

Դեպքի վայր են ժամանել ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Տավուշի մարզի գումարտակի պարեկները՝ գումարտակի հրամանատար Արմեն Բեժանյանի գլխավորությամբ։Վթարի փաստով ՊԾ Տավուշի մարզի գումարտակում փաստաթղթեր են կազմվում։

Գնացքավարն ու «Mercedes»-ի վարորդը ենթարկվել են սթափության փորձաքննության, եղել են սթափ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոտրել են Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատուհանների ապակիները. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ընտրել անվտանգ և որակյալ պաղպաղակ․ ՍԱՏՄ-ի խորհուրդները

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրազդան գետը ափերից դուրս է եկել՝ ողողելով Ծաղկաձորի մի քանի փողոցներ․ Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացնում՝ պահանջելով Ալբանիայի վարչապետ Ռամայի հրաժարականը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը պատերազմը դադարեցնելու ոչ մի մտադրություն չունի, «միջուկային» վերջնագիր է ներկայացրել

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիների մեջ էլ լավ մարդիկ կան, ես չեմ ուզում, որ էլ սեւազգեստ մայրեր լինեն. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com