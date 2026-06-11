Գյումրիի Տերյան փողոցը կարկուտի և հորդառատ անձրևի ժամանակ. Տեսանյութեր

Գյումրիում հունիսի լույս 11-ի գիշերը տեղացած հորդառատ անձրևն ու կարկուտը երթևեկության խոչընդոտներ են ստեղծել:
Կարկուտն այնքան առատ է եղել, որ «ձյունե գետեր» է ստեղծել քաղաքում ու որոշ ժամանակ սպիտակով ծածկել ասֆալտը:
Գյումրիում հունիսի լույս 11-ի գիշերը տեղացած հորդառատ անձրևն ու կարկուտը երթևեկության խոչընդոտներ են ստեղծել:
Կարկուտն այնքան առատ է եղել, որ «ձյունե գետեր» է ստեղծել քաղաքում ու որոշ ժամանակ սպիտակով ծածկել ասֆալտը:
Բաց մի թողեք
Կոտրել են Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատուհանների ապակիները. Լուսանկար
Ո՞րն է Լավրով – Ֆիդան բանակցությունների օրակարգը, Պուտինը կայցելի՞ Թուրքիա
25-օրյա վարժական հավաքը իշխանությունը շարունակում է դարձնել «պատժшխուց»․ Գեղամ Մանուկյան. Տեսանյութ