11/06/2026

EU – Armenia

Գյումրիի Տերյան փողոցը կարկուտի և հորդառատ անձրևի ժամանակ. Տեսանյութեր

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

Գյումրիում հունիսի լույս 11-ի գիշերը տեղացած հորդառատ անձրևն ու կարկուտը երթևեկության խոչընդոտներ են ստեղծել:

Կարկուտն այնքան առատ է եղել, որ «ձյունե գետեր» է ստեղծել քաղաքում ու որոշ ժամանակ սպիտակով ծածկել ասֆալտը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոտրել են Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատուհանների ապակիները. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞րն է Լավրով – Ֆիդան բանակցությունների օրակարգը, Պուտինը կայցելի՞ Թուրքիա

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

25-օրյա վարժական հավաքը իշխանությունը շարունակում է դարձնել «պատժшխուց»․ Գեղամ Մանուկյան. Տեսանյութ

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացնում՝ պահանջելով Ալբանիայի վարչապետ Ռամայի հրաժարականը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը պատերազմը դադարեցնելու ոչ մի մտադրություն չունի, «միջուկային» վերջնագիր է ներկայացրել

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիների մեջ էլ լավ մարդիկ կան, ես չեմ ուզում, որ էլ սեւազգեստ մայրեր լինեն. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com