11/06/2026

EU – Armenia

Դավիթ Տոնոյանի գործը մոտենում է ավարտական փուլին

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

«ՊՆ նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի և ՊՆ մի շարք նախկին պաշտոնյաների դեմ հարուցված քրեական գործով ևս երկու դատական նիստ կկայանա, որից հետո դատավոր Վահե Դոլմազյանը կհեռանա խորհրդակցական սենյակ՝ դատավճիռ կայացնելու համար։

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Շուրջ հինգ տարի առաջ հարուցված քրեական գործը Հակակոռուպցիոն դատարանում մոտեցել է ավարտական փուլին։

Հիշեցնենք, որ ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտում հարուցվել էր քրեական գործ՝ ռազմամթերքի ձեռքբերման գործընթացում ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ։ Գործի շրջանակում մեղադրանք է առաջադրվել յոթ անձի, այդ թվում՝ ՊՆ նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին, ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ նախկին պետ Արտակ Դավթյանին և ԶՈՒ ԳՇ պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանին։ Քրեական գործով բոլոր մեղադրյալները ներկայումս ազատության մեջ են։

Գործը քննվում է Հակակոռուպցիոն դատարանում՝ դռնփակ կարգով»։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱԺ նախագահ կընտրեն, վարչապետ ու կառավարության կազմը կորոշի Նիկոլ Փաշինյանը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավետիս Առաքելյանը պատգամավորի մանդատ է ստանում, Գյումրու կառավարման հարցը՝ մնում բաց. ինչ պլան ունեն իշխանությունները

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանդատները վերցնե՞լ, թե՞ ոչ. ինչ պետք է անի ընդդիմությունը

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

25-օրյա վարժական հավաքը իշխանությունը շարունակում է դարձնել «պատժшխուց»․ Գեղամ Մանուկյան. Տեսանյութ

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ընտրել անվտանգ և որակյալ պաղպաղակ․ ՍԱՏՄ-ի խորհուրդները

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտոբուսը մխրճվել է եկեղեցու մեջ, կան զոհեր․ Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դավիթ Տոնոյանի գործը մոտենում է ավարտական փուլին

11/06/2026 infomitk@gmail.com