11/06/2026

EU – Armenia

Իմացեք, որ մենք ձեր վստահությունը երբեք գետին չենք տա. Նարեկ Կարապետյան. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

«Նախընտրական թոհուբոհի, լարված վերահաշվարկների և այլ պրոցեսների մեջ մենք չենք ուզում բաց թողնել մի կարևոր բան՝ շնորհակալության խոսքը»,-ֆեյսբուքյան եթերում ասաց «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը՝ շարունակելով.

«Եվ այն իմ հայրենիքի այն հատվածների մեր հայրենակիցներին, ովքեր վստահություն տվեցին մեզ և հաղթանակ պարգևեցին; Ես այսօր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Ստեփանավանի իմ հայրենակիցներին։ Ստեփանավանցիներ ջան շնորհակալ եմ ձեզանից, որ դուք վստահության հաղթանակ պարգևեցիք մեզ;

Իմացեք, որ մենք ձեր վստահությունը երբեք գետին չենք տա, եկող շաբաթ այցելելու ենք և մեծ միջոցառու ունենք ստեփանավանում, և հետո ծրագիր ունենք քաղաքին մի շա լավ բան նվիրելու; Վստահ եղեք, որ մշտական մեր աշխատանքի և քայլերի կենտրոնում է լինելու համայնքն ու քաղաքը և մենք վերաբերմունքին և վստահությանը պատասխանում ենք անգամներով։

Բաց մի թողեք

1 min read

25-օրյա վարժական հավաքը իշխանությունը շարունակում է դարձնել «պատժшխուց»․ Գեղամ Մանուկյան. Տեսանյութ

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան – Ռուսաստան հարաբերությունները արմատական վերանայման կարիք ունեն

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արհեստական խոչընդոտվել է մարդկանց ընտրելու իրավունքը․ Գոհար Մելոյանի մամլո ասուլիսը․ Տեսանյութ

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացնում՝ պահանջելով Ալբանիայի վարչապետ Ռամայի հրաժարականը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը պատերազմը դադարեցնելու ոչ մի մտադրություն չունի, «միջուկային» վերջնագիր է ներկայացրել

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիների մեջ էլ լավ մարդիկ կան, ես չեմ ուզում, որ էլ սեւազգեստ մայրեր լինեն. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com