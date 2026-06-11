Մանդատները վերցնե՞լ, թե՞ ոչ. ինչ պետք է անի ընդդիմությունը

Նախնական արդյունքներից հետո ակտիվորեն քննարկվում է՝ վերցնե՞լ, թե՞ չվերցնել մանդատները. մամուլի հրապարակումներով «Հայաստան» և «Ուժեղ Հայաստանը» դաշինքները դիտարկում են նաև հրաժարման տարբերակը։
«Փաստ» թերթը նշում է, որ մանդատ չվերցնելը չի վնասում Փաշինյանին, որն ունի ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի աջակցությունը։
Ըստ հրապարակման, մանդատ վերցնելով՝ ընդդիմությունը կարող է զրկել Փաշինյանին սահմանադրական մեծամասնությունից և սահմանափակել առանցքային նշանակումները, ինչպես նաև կանխել էնկլավների, այդ թվում՝ Տիգրանաշենի հանձնման, նոր Սահմանադրության ընդունման ու Անկախության հռչակագրի չեղարկման նախաձեռնությունները։
Նշվում է, որ ընթանում է վերահաշվարկ, հայտարարված է ՍԴ դիմելու մասին, վերջնական արդյունքները դեռ չեն հրապարակվել։ Գերակշռում է տեսակետը, որ ընդդիմությունը պետք է գնա խորհրդարան՝ ինչպես 2017-ին «Ելք»-ը և Նիկոլ Փաշինյանը, որոնք մանդատներով սկսեցին ինստիտուցիոնալ պայքար։
Բաց մի թողեք
Դավիթ Տոնոյանի գործը մոտենում է ավարտական փուլին
ԱԺ նախագահ կընտրեն, վարչապետ ու կառավարության կազմը կորոշի Նիկոլ Փաշինյանը
Ավետիս Առաքելյանը պատգամավորի մանդատ է ստանում, Գյումրու կառավարման հարցը՝ մնում բաց. ինչ պլան ունեն իշխանությունները