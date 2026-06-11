11/06/2026

EU – Armenia

Մանրամասներ՝ կամրջի փլուզումից. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հաղորդում է.

Հունիսի 11-ին՝ ժամը 19։26-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին՝ Չարենցավանի մոտակայքում, կայծակի հարվածից կամուրջ է փլուզվել։

Դեպքից անմիջապես հետո ՏԿԵՆ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի անձնակազմը մեկնել է դեպքի վայր: Տեղում է նաև Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը:
Այս պահին տեղում աշխատանքներ են տարվում փլուզման հետևանքների վերացման ուղղությամբ:

Տեղեկացնում ենք նաև, որ կարճ ժամանակում կմեկնարկեն ճանապարհի նշված հատվածի նորոգման աշխատանքները:

Երթևեկությունը կազմակերպվում է հանդիպակաց ուղղությամբ՝ մեկ գոտիով։ Փլուզման հետևանքով տուժածներ չկան:

Մանրամասներ՝ կամրջի փլուզումից

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում էլ շնորհավորեցին Փաշինյանին

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ կլիներ, եթե նման ընտրություններ լինեին 2017-ին

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն սպառնում է լրագրողներին եւ հանրությանը

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակում կատարված խուզարկությունը եղել է ոչ իրավաչափ

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուժեղ կարկուտ Գավառում․ Սուրենյանը տեսանյութ է հրապարակել

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրական թոհուբոհին զուգահեռ …

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանրամասներ՝ կամրջի փլուզումից. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com