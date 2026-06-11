Մանրամասներ՝ կամրջի փլուզումից. Լուսանկար

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հաղորդում է.
Հունիսի 11-ին՝ ժամը 19։26-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին՝ Չարենցավանի մոտակայքում, կայծակի հարվածից կամուրջ է փլուզվել։
Դեպքից անմիջապես հետո ՏԿԵՆ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի անձնակազմը մեկնել է դեպքի վայր: Տեղում է նաև Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը:
Այս պահին տեղում աշխատանքներ են տարվում փլուզման հետևանքների վերացման ուղղությամբ:
Տեղեկացնում ենք նաև, որ կարճ ժամանակում կմեկնարկեն ճանապարհի նշված հատվածի նորոգման աշխատանքները:
Երթևեկությունը կազմակերպվում է հանդիպակաց ուղղությամբ՝ մեկ գոտիով։ Փլուզման հետևանքով տուժածներ չկան:
Բաց մի թողեք
Թուրքիայում էլ շնորհավորեցին Փաշինյանին
Ինչ կլիներ, եթե նման ընտրություններ լինեին 2017-ին
ԿԸՀ-ն սպառնում է լրագրողներին եւ հանրությանը