11/06/2026

EU – Armenia

Պետական ապարատի ամենաազդեցիկ «ֆիգուրը» մնում է տեղում

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

Կառավարական կուլիսներում կրկին ակտիվացել են խոսակցությունները վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում Արայիկ Հարությունյանի վերանշանակման մասին։

«Փաստի» հավաստի աղբյուրների փոխանցմամբ, Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է հենց նրան կրկին վստահել իշխանական բուրգի այդ առանցքային պաշտոնը։

Հատկանշական է, որ տարբեր ժամանակներում համառորեն լուրեր էին պտտվում Հարությունյանին փոխվարչապետի կամ այլ բարձր պաշտոնների նշանակելու հավանականության մասին։ Սակայն, ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների, Արայիկ Հարությունյանն ինքը նման ցանկություն չունի. նա նախընտրում է շարունակել պաշտոնավարել նույն կարգավիճակում։

Քաղաքական կուլիսներում գաղտնիք չէ, որ չնայած պաշտոնական սանդղակով աշխատակազմի ղեկավարի դիրքը չի հանդիսանում երկրի երկրորդ դեմքը, գործնականում Հարությունյանն այսօր համարվում է Փաշինյանից հետո Հայաստանում ամենաազդեցիկ պաշտոնյան։ Տարիների ընթացքում նրան հաջողվել է դառնալ կառավարությունում Նիկոլ Փաշինյանի ամենավստահելի անձը, ինչն էլ կանխորոշում է նրա ներկայիս դիրքերի անսասանությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դավիթ Տոնոյանի գործը մոտենում է ավարտական փուլին

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ նախագահ կընտրեն, վարչապետ ու կառավարության կազմը կորոշի Նիկոլ Փաշինյանը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավետիս Առաքելյանը պատգամավորի մանդատ է ստանում, Գյումրու կառավարման հարցը՝ մնում բաց. ինչ պլան ունեն իշխանությունները

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ դեպք՝ Տավուշի մարզում․ Այրում բնակավայրում բախվել են բեռնատար գնացքն ու «Mercedes»-ը․ Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

25-օրյա վարժական հավաքը իշխանությունը շարունակում է դարձնել «պատժшխուց»․ Գեղամ Մանուկյան. Տեսանյութ

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ընտրել անվտանգ և որակյալ պաղպաղակ․ ՍԱՏՄ-ի խորհուրդները

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտոբուսը մխրճվել է եկեղեցու մեջ, կան զոհեր․ Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com