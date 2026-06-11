25-օրյա վարժական հավաքը իշխանությունը շարունակում է դարձնել «պատժшխուց»․ Գեղամ Մանուկյան. Տեսանյութ

Հաղորդում զանգվածային հանցագործության մասին։ Այս մասին գրել է ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը:
«Ռազմական ոստիկանությունը արգելում է բազում մեր հայրենակիցների լքել Հայրենիքը։ 25-օրյա վարժական հավաքը իշխանությունը շարունակում է դարձնել «պատժախուց», վարժական հավաքով սպառնում են քաղաքական հակառակորդներին։
Ասածիս ապացույցը բազում աղաղակող փաստերն են, որոնք մեկ օրում եմ հավաքել։ Որքան են սրանք ատում մեր բանակը և հայրենիքի նկատմամբ ծառայությունը»։
Բաց մի թողեք
Գյումրիի Տերյան փողոցը կարկուտի և հորդառատ անձրևի ժամանակ. Տեսանյութեր
Իմացեք, որ մենք ձեր վստահությունը երբեք գետին չենք տա. Նարեկ Կարապետյան. Տեսանյութ
Կոտրել են Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատուհանների ապակիները. Լուսանկար