13/06/2026

EU – Armenia

Զելենսկիի հերթական օրենքն՝ ընդդեմ ռուսաց լեզվի

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրել է օրենք, որով ռուսերենը հանվում է Եվրոպական տարածաշրջանային կամ փոքրամասնությունների լեզուների խարտիայով և Ուկրաինայի՝ դրան առնչվող պարտավորություններով պաշտպանված լեզուների ցանկից։

Այս մասին հայտարարել է Գերագույն ռադայի խոսնակ Ռուսլան Ստեֆանչուկը, նրա խոսքերը մեջբերում է Եվրոպեյսկայա պրավդա»-ն։

«Սա կարևոր որոշում է ուկրաինական լեզվական տարածքի պաշտպանության և մեր եվրոպական պարտավորությունների կատարման համար։ Ռուսերենը հանվել է այն լեզուների ցանկից, որոնց նկատմամբ Ուկրաինան կիրառում է Հռչակագրի դրույթները։ Սա արդար և տրամաբանական որոշում է։ Ագրեսոր պետության լեզուն չի կարող օգտվել բնիկ ժողովուրդների և ազգային համայնքների լեզուները աջակցելու համար ստեղծված պաշտպանության գործիքներից», – հայտարարել է Ստեֆանչուկը։

Նա ընդգծել է, որ Ուկրաինան հարգում է լեզվական և մշակութային բազմազանությունը, բայց անհրաժեշտ է համարում վերացնել ռուսական ազդեցության հնարավորությունը այս ոլորտում․ «Այս որոշումը վերաբերում է Ուկրաինայի արժանապատվությանը, արդարադատությանը և լեզվական անվտանգությանը»։

Մոսկվան արդեն արձագանքել է աղմկահարույց որոշմանը։ ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այն անվանել է «նեոնացիզմ գործողության մեջ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

13/06/2026 infomitk@gmail.com