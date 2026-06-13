13/06/2026

EU – Armenia

Իրանն ականապատել է միջուկային համալիրն ԱՄՆ-ից պաշտպանվելու համար․ CNN

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Վերջին շաբաթներին Իրանը կանխամտածված կերպով քանդել է թունելներ և ականապատել Սպահանի ռմբակոծված միջուկային համալիրի մուտքերը: CNN-ի տվյալներով՝ Թեհրանը դա արել է՝ կանխելու համար ԱՄՆ հատուկ նշանակության ուժերի կողմից բարձր հարստացված ուրանի պաշարներ դուրս բերելու նպատակով հնարավոր հարձակումը։

ԱՄՆ հետախուզությանը ծանոթ հինգ աղբյուրների վրա հիմնված զեկույցի համաձայն՝ այս ուրանի արդյունահանումը դարձել է շատ ավելի դժվար և վտանգավոր բոլորի համար, այդ թվում՝ իրանցիների համար: Իրավիճակը կտրուկ փոխվել է պատերազմի սկզբից ի վեր, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրջորեն քննարկում էր իրանական միջուկային պաշարները զավթելու ցամաքային գործողությունը։

Նախկին բարձրաստիճան միջուկային պաշտոնյան CNN-ին տված հարցազրույցում բացատրել է, որ Իրանի այս գործողությունները ստեղծում են լրացուցիչ ռիսկեր. ապագայում Թեհրանը կարող է պնդել, որ որոշ նյութեր պարզապես անհնար է արդյունահանել։

Հարստացված ուրանի պաշարների ճակատագիրը մնում է պատերազմը դադարեցնելու ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների ամենահրատապ հարցերից մեկը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

13/06/2026 infomitk@gmail.com