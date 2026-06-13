Իրանն ականապատել է միջուկային համալիրն ԱՄՆ-ից պաշտպանվելու համար․ CNN

Վերջին շաբաթներին Իրանը կանխամտածված կերպով քանդել է թունելներ և ականապատել Սպահանի ռմբակոծված միջուկային համալիրի մուտքերը: CNN-ի տվյալներով՝ Թեհրանը դա արել է՝ կանխելու համար ԱՄՆ հատուկ նշանակության ուժերի կողմից բարձր հարստացված ուրանի պաշարներ դուրս բերելու նպատակով հնարավոր հարձակումը։
ԱՄՆ հետախուզությանը ծանոթ հինգ աղբյուրների վրա հիմնված զեկույցի համաձայն՝ այս ուրանի արդյունահանումը դարձել է շատ ավելի դժվար և վտանգավոր բոլորի համար, այդ թվում՝ իրանցիների համար: Իրավիճակը կտրուկ փոխվել է պատերազմի սկզբից ի վեր, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրջորեն քննարկում էր իրանական միջուկային պաշարները զավթելու ցամաքային գործողությունը։
Նախկին բարձրաստիճան միջուկային պաշտոնյան CNN-ին տված հարցազրույցում բացատրել է, որ Իրանի այս գործողությունները ստեղծում են լրացուցիչ ռիսկեր. ապագայում Թեհրանը կարող է պնդել, որ որոշ նյութեր պարզապես անհնար է արդյունահանել։
Հարստացված ուրանի պաշարների ճակատագիրը մնում է պատերազմը դադարեցնելու ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների ամենահրատապ հարցերից մեկը։
Բաց մի թողեք
Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել
Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին
«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ