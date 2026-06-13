13/06/2026

EU – Armenia

Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք, այն պետք է կայացվի մնացած ընդդիմադիր ուժերի հետ խորհրդակցելով, պայքարը եթե պետք է շարունակվի, ապա պետք է օգտագործես բոլոր գործիքները, որոնք հնարավոր է, մանդատները լուրջ գործիք են պայքարը շարունակելու համար:

Այս մասին հայտարարել է «Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ, ՀՀ 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը․ «Իրենց անցկացրած ընտրության փլատակների տակ մնալու է հենց ՔՊ-ն»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայկականությունը պղծել փորձողը դուրս է եկել հետընտրական որսի. Գասպարյան. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ ձեր լռությունը թե՛ գին ունի, թե՛անուն ․․․ երեսուն արծաթը վկա. Լիլիթ Գալստյան

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

3 դեպքերում էլ արդյունքներն անվավեր ճանաչվեցին ԿԸՀ կողմից սեփական նախաձեռնությամբ

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս պետք է իշխանությունները լուծեին արտաքին պարտադրանքների իրագործման մեխանիզմը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն ամփոփել է ԸԸՀ-ների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները

13/06/2026 infomitk@gmail.com