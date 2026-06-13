Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք, այն պետք է կայացվի մնացած ընդդիմադիր ուժերի հետ խորհրդակցելով, պայքարը եթե պետք է շարունակվի, ապա պետք է օգտագործես բոլոր գործիքները, որոնք հնարավոր է, մանդատները լուրջ գործիք են պայքարը շարունակելու համար:
Այս մասին հայտարարել է «Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ, ՀՀ 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը․ «Իրենց անցկացրած ընտրության փլատակների տակ մնալու է հենց ՔՊ-ն»։
Բաց մի թողեք
Հայկականությունը պղծել փորձողը դուրս է եկել հետընտրական որսի. Գասպարյան. Լուսանկար
Իսկ ձեր լռությունը թե՛ գին ունի, թե՛անուն ․․․ երեսուն արծաթը վկա. Լիլիթ Գալստյան
3 դեպքերում էլ արդյունքներն անվավեր ճանաչվեցին ԿԸՀ կողմից սեփական նախաձեռնությամբ