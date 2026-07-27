Լոնդոնն արդեն իսկ հազարավոր պլանշետի չափի խլացուցիչներ է մատակարարել, որոնք կարող են տեղադրվել անօդաչու թռչող սարքերի վրա։
Մինչ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բարնհեմը պատրաստվում է ընդունել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին՝ որպես պաշտոնը ստանձնելուց հետո իր առաջին միջազգային հյուր, Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է, որ Կիևի հետ կկիսվի Stone Cloak անվամբ էլեկտրոնային պատերազմի նոր հնարավորության մտավոր սեփականությամբ։
Stone Cloak համակարգերը փոքր էլեկտրոնային խլացուցիչներ են, մոտավորապես պլանշետի չափ, որոնք նախատեսված են ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի վրա տեղադրելու և ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերին դրանք հետևելուց և թիրախավորելուց խոչընդոտելու համար, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը։
Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է, որ Պաշտպանության նախարարության կողմից Ուկրաինային արդեն մատակարարվել են Stone Cloak հազարավոր խլացուցիչներ, որոնք օգտագործվում են ուկրաինական ուժերի կողմից՝ առաջնագծում անօդաչու թռչող սարքերի գործողությունները պահպանելու համար։
Ուկրաինան այժմ կկարողանա ինքնուրույն զանգվածային արտադրել սարքերը՝ մեծացնելով դրանց մատչելիությունը ուկրաինական զինված ուժերի համար։
Կիևի հետ մտավոր սեփականությունը կիսելով՝ Լոնդոնը հայտարարել է, որ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի օպերատորները նույնպես կկարողանան բարելավել համակարգի արդյունավետությունը՝ այն փորձարկելով իրական մարտադաշտում։
Ուկրաինական հեռահար անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները Մոսկվայի և Ռուսաստանի այլ շրջանների վրա ստիպել են Կրեմլին ռեսուրսները ուղղել հայրենիքի օդային պաշտպանությանը, բացահայտել են Ռուսաստանի ռազմավարական օբյեկտները պաշտպանելու ունակության խոցելիությունները և ցույց են տվել Կիևի կարողությունը մարտը տեղափոխել Ռուսաստանի տարածք։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը Stone Cloak-ը բնութագրել է որպես «տեղական բրիտանական նորարարություն», որը «ապացուցվել է առաջնագծում»՝ ասելով, որ այն կարևոր կլինի երկու երկրների անվտանգության համար։
Ուկրաինայում տեղակայվելուց հետո, Stone Cloak-ը, ինչպես սպասվում է, կինտեգրվի Մեծ Բրիտանիայի խորը հարվածային հնարավորությունների հաջորդ սերնդի մեջ՝ խթանելով ազգային անվտանգությունը և ընդլայնելով բրիտանական ռազմական կարողությունները, ներառյալ «Project Brakestop»-ը՝ Մեծ Բրիտանիայի նախատեսված ցածրարժեք թևավոր հրթիռների ծրագիրը։
Մեծ Բրիտանիան այն 10 եվրոպական երկրներից մեկն է, որոնք համաձայնել են ստեղծել նոր ինտեգրված հակաբալիստիկ հրթիռային կոալիցիա՝ նպատակ ունենալով լուծել Եվրոպայի հիմնական պաշտպանական բացթողումներից մեկը՝ արագացնելով համատեղ հրթիռային պաշտպանության կարողությունների զարգացումը։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանի նախկին վարչապետ Մորավեցկին PiS-ից անջատված կուսակցությունը գլխավորում է մրցակից Կաչինսկիին
Վաշինգտոնից բացատրություն կպահանջեն տհաճ անակնկալի համար
Քաոսային պատժամիջոցների շուրջ բանակցությունները բացահայտում են ԵՄ-ի և Ռուսաստանի ճակատում առկա ճաքերը