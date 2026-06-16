Հունգարիայի խորհրդարանը ընդունեց երկու ժամկետի սահմանափակում՝ խոչընդոտելով Օրբանի վերադարձը

Փոփոխությունն ընդունվեց իշխող «Տիզա» կուսակցության գերմեծամասնության կողմից՝ 135 կողմ ձայներով
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Հունգարիայի խորհրդարանը երկուշաբթի օրը ընդունեց սահմանադրության 16-րդ փոփոխությունը, որը հետադարձ ժամկետային սահմանափակումներ է մտցնում, որոնք կխանգարեն նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանին վերադառնալ պաշտոնին։
Իշխող «Տիզա» կուսակցության գերմեծամասնության կողմից 135 կողմ ձայներով ընդունված փոփոխությունը սահմանափակում է վարչապետների պաշտոնավարման երկու չորս տարվա ժամկետով։ Կարևոր է, որ սահմանափակումը վերաբերում է 1990 թվականի մայիսից ի վեր ծառայած բոլոր ժամկետներին՝ որակազրկելով Օրբանին, որը Հունգարիան կառավարել է ընդհանուր առմամբ 20 տարի։ Ընդդիմադիր «Ֆիդես» և «ՔԴՆՊ» կուսակցությունները դեմ քվեարկեցին այդ միջոցառմանը, մինչդեռ ծայրահեղ աջ «Մի Հազանկը» ձեռնպահ մնաց։
Ապրիլում Տիսայի ընտրություններում տարած հաղթանակը վերջ դրեց Ֆիդեսի 16 տարվա անխափան կառավարմանը և վարչապետ Պետեր Մագյարին տվեց Հունգարիայի սահմանադրությունը փոփոխելու համար անհրաժեշտ երկու երրորդի մեծամասնությունը՝ հարթելով ճանապարհը բարեփոխումների համար։
Քանի որ սահմանադրական փոփոխությունները չեն կարող վիճարկվել էական հիմքերով, նախագահ Տամաշ Սուլյոկը սահմանափակ հնարավորություններ ունի կանխելու այդ միջոցառման ուժի մեջ մտնելը։
Քվեարկությանը արձագանքելով՝ Օրբանը մերժեց այդ քայլը։ «Այն միտքը, որ Հունգարիայում ցանկացած մեկին, օրինակ՝ ինձ, կարող է հեռու պահել ժողովրդից, բավականին զվարճալի է», – Index-ին ասել է Օրբանը։ «Ի վերջո, ժողովուրդն է որոշում», – հավելել է նա։ «Նրանք իշխանության գլուխ են ընդամենը մեկ ամիս։ Նրանք չպետք է երազեն ութ տարվա մասին՝ դա սխալ է»։
Փոփոխությունը նաև լուծարում է Ինքնիշխանության պաշտպանության գրասենյակը և 34 հանրային շահերի ակտիվների կառավարման հիմնադրամները (KEKVA), որոնք ներկայումս վերահսկում են պետական խոշոր ակտիվներ, այդ թվում՝ 21 համալսարան։ KEKVA-ի բաժնետոմսերը կվերադասակարգվեն որպես ազգային հարստություն, իսկ պետությունը կվերականգնի հիմնադիրների բոլոր իրավունքները։
Օրենքը պարտադրում է անհապաղ լուծարել 15 ոչ բարձրագույն կրթական հիմնադրամներ, այդ թվում՝ էլիտար Մաթիաս Կորվինուսի կոլեգիումը (MCC) և Նոբելյան մրցանակակիր Ֆերենց Կրաուսի կողմից հիմնադրված հիմնադրամը։
Խորհրդարանական բուռն քննարկման ժամանակ Մագյարը ծաղրեց MCC-ի խորհրդի նախագահ Բալաշ Օրբանին՝ պետության կողմից Մաթիաս Կորվինուսի կոլեգիումը ձեռք բերելու համար։ Հիմնադրամի ակտիվների մեջ են մտնում տարբեր լրատվամիջոցներ և Հունգարիայի ամենամեծ գրքավաճառ Libri-ն, որը կազմակերպությունը ձեռք է բերել 2023 թվականին։
«Ես հասկանում եմ, որ ձեզ վիրավորում է, որ Mandiner անունով թերթի մասին կատակը այժմ կպատկանի պետությանը, և որ մենք կլինենք դրա սեփականատերերը, մենք պետք է որոշենք այնտեղ հրապարակվող բովանդակությունը», – ասաց Մագյարը՝ նկատի ունենալով պահպանողական լրատվամիջոցը, որը գործում է 1999 թվականից և ձեռք է բերվել MCC-ի կողմից 2025 թվականին։
Չնայած կառավարության ԵՄ-ի կողմնակից լինելուն, այն շարունակում է մնալ ազգային սահմանների վրա։ Ներքին գործերի նախարար Գաբոր Պոսֆային քվեարկությունից առաջ հանձնաժողովի լսումների ժամանակ հաստատեց, որ Բուդապեշտը կշարունակի մերժել դաշինքի միգրացիոն պայմանագիրը։
«Հունգարիան իր ներկայիս տեսքով շարունակում է մերժել Եվրամիության միգրացիոն պայմանագիրը, չի պատրաստել ազգային իրականացման ծրագիր և չի նախատեսում այն ներկայացնել ապագայում», – ասաց Պոսֆային՝ հավելելով, որ Հունգարիան կտրամադրի միայն կամավոր երկկողմ տեխնիկական օգնություն։
Բաց մի թողեք
Գուցե Մակրոնը ապագայում «ստանձնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը»
Բրյուսելի դիվանագետները սգում են ԱՄՆ-ի կողմից կազմակերպված «նմանախոհ» ընթրիքների ավարտը
Ուկրաինան և Եվրոպայի նոր ռազմավարական իրականությունը