17/06/2026

EU – Armenia

Սերբիան լուրջ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ` վերջինիս սպառազինությունների ազդեցիկ մատակարարներից մեկը

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Վրաստանը հանդիսանում է «Միջին միջանցքի» անբաժանելի մասը և պատրաստ է Սերբիայի հետ խորացնել գործընկերությունը, որպեսզի լիովին օգտագործի Ասիայի և Եվրոպայի միջև առկա տրանսպորտային և առևտրային ներուժը։

Այդ մասին հունիսի 16-ին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն՝ Սերբիայի նախագահ Վուչիչի հետ բանակցություններից հետո։ Սերբիայի նախագահը եռօրյա աշխատանքային այցով գտնվում է Թբիլիսիում։

Նրան ընդունել է նաև Վրաստանի նախագահ Կավելաշվիլին։ Նախատեսված է, որ Վուչիչը կհանդիպի Համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Շիո Երրորդը։

Սերբիայի նախագահ Վուչիչը Վրաստան է այցելել իր համար վճռորոշ փուլում։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ամիսներին նա հրաժարական կտա, որպեսզի մասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին։ Վուչիչը ծրագրում է հաղթել և զբաղեցնել Սերբիայի վարչապետի պաշտոնը։

Դիտարժան է, որ Վրաստանի վարչապետ Կոբախիձեն վերջերս այցելել է Ղրղըզստան, որտեղ քննարկվել է կենտրոնաասիական այդ երկիրը Վրաստանի նավահանգիստներին կապելու և Եվրոպայի հետ ապրանքաշրջանառությունը ապահովելու հարցը։

Սերբիան Եվրոպայի հազվագյուտ երկրներից է, որ Եվրամիության անդամ չէ։ Նրա ԵՄ անդամակցությունը բարդացել է Կոսովոյի հարցում տարաձայնությունների պատճառով։ Համանման խնդիր Վրաստանը ունի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։

Գործնականում, սակայն, Կոսովոյի և Աբխազիայի ու Հարավային Օսեթիայի կարգավիճակի խնդիրը չի խանգարում, որ Սերբիան առևտրատնտեսական սերտ կապեր ունենա Եվրամիության, իսկ Վրաստանը՝ Ռուսաստանի հետ։

Վերջին շրջանում, սակայն, Վրաստանի աշխարհաքաղաքական գործընկեր է դարձել Չինաստանը, որ կառուցում է սևծովյան ամենախոշոր Անակլիա նավահանգիստը։ Ընդգծելով, որ Վրաստանի «Միջին միջանցքի» անբաժանելի մասն է, Վրաստանի վարչապետը, ըստ էության, ակնարկել է, որ Ասիա-Եվրոպա հաղորդակցությունը պայմանավորված է Թբիլիսիի հետ հարաբերություններով։

Սերբիան լուրջ հարաբերություններ ունի նաև Ադրբեջանի հետ, հանդիսանում է վերջինիս սպառազինությունների ազդեցիկ մատակարարներից մեկը։

Ստացվում է, որ Սերբիան Հարավային Կովկասի երեք երկրներից երկուսի հետ խորացված հարաբերություններ ունի, իսկ Հայաստանի հետ՝ ոչ։ Սերբիան և Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել են 1993թ․-ին, բայց անցած ավելի քան երեք տասնամյակներին կողմերի միջեւ գործնական կապեր այդպես էլ չեն ձևավորվել։

Այդ բացը ե՞րբ և ինչպե՞ս է լրացվելու։Սերբիան եվրոպական շատ ազդեցիկ երկիր է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիա – ՌԴ – ՀՀ – Ադրբեջան․ որքանո՞վ են կողմերը հավատարիմ «սիներգիայի սկզբունքին»

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վատիկանն ու ներկայիս Ադրբեջանի տարածքի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան և Բաքուն «խաչվող շահեր դեռևս ունեն»` ի հաշիվ Հայաստանի

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մակրոնի դաշնակիցը քննադատում է ծայրահեղ աջ Բարդելայի միգրացիոն «խարդախությունը»

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի են Հայաստանի մրցակիցները 2026-27 մրցաշրջանի Եվրոպայի Մ-19 առաջնության որակավորման 2-րդ փուլում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ն հակաօդային պաշտպանության համակարգ կտեղակայի Թուրքիայի Կոնյա նահանգում

17/06/2026 infomitk@gmail.com