Իսրայելը խզում է «բոլոր կապերը» Կայա Կալլասի հետ՝ ապարտհեյդի մասին մեկնաբանությունների պատճառով

Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարում է, որ ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը պետք է հետ վերցնի «աշխարհի միակ հրեական պետությանը ուղղված իր «արյան զրպարտությունը»։
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ ինքը «այլընտրանք չունի, քան խզել բոլոր կապերը» ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալլասի հետ, մինչև նա հետ վերցնի Իսրայելի կողմից պաղեստինցիների նկատմամբ ապարտհեյդի դարաշրջանի Հարավային Աֆրիկայի հետ համեմատելու մասին իր մեկնաբանությունները։
Euractiv-ը անցյալ շաբաթ հաղորդել է, որ Կալլասը՝ ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչը և Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահը, այս համեմատությունն արել է Մեքսիկայի կառավարության ներկայացուցիչների հետ անցյալ ամիս Մեքսիկա կատարած այցի ժամանակ հանդիպումների ժամանակ։
«Ես շնորհակալ եմ բազմաթիվ եվրոպացի ընտրված ներկայացուցիչներին, ովքեր դատապարտել են այս ծանր հայտարարությունը», – հինգշաբթի օրը X-ում գրել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը։
«Այնուամենայնիվ, մինչ օրս նրա կողմից այս խիստ հայտարարության վերաբերյալ որևէ հերքում, պարզաբանում կամ պատասխան չի եղել։ Հետևաբար, որպես Իսրայելի Պետության արտաքին գործերի նախարար, ես այլընտրանք չունեմ, քան խզել տիկին Կալլասի հետ բոլոր կապերը, մինչև նա չհրաժարվի աշխարհի միակ հրեական պետության, որը նաև Մերձավոր Արևելքի միակ ժողովրդավարությունն է, հասցեագրված արյան զրպարտությունից»։
Սաարը հավելեց, որ Կալլասը որոշ ժամանակ «մոլուցքով և ակնհայտ անարդարությամբ» է վարվել Իսրայելի նկատմամբ։
Երուսաղեմի մի պաշտոնյա Euractiv-ին ասել է, որ միջոցառումներն ուղղված են անձամբ Կալլասի դեմ, այն բանից հետո, երբ նա վեց օր չի արձագանքել մեկնաբանությունների մասին առաջին անգամ հաղորդվելուց հետո, և որ Իսրայելը կշարունակի համագործակցել Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (որը ղեկավարում է Կալլասը) և Եվրոպական հանձնաժողովի հետ։
Կալլասը արձագանքել է այս քայլին հինգշաբթի օրը X-ում գրառմամբ։
«Սիրելի՛ Գիդեոն, ինչպես գիտեք, ԵՄ-ն և Իսրայելը շատ բան ունեն, որը մեզ կապում է», – գրել է Կալլասը։ «Ես գնահատում եմ մեր երկխոսությունն ու ներգրավվածությունը, և ես բաց եմ շարունակելու այդ ոգով՝ հարգալից և կառուցողական կերպով։ Երկխոսությունը դիվանագիտության հիմքն է, հատկապես, երբ տարաձայնություններ են առաջանում։ ԵՄ-ն միշտ հանձնառու է Իսրայելի հետ կառուցողական հարաբերություններին։
«Մերձավոր Արևելքում խաղաղություն հաստատելու համար երկու պետությունների լուծումը մնում է միակ կենսունակ ուղին։ ԵՄ-ն դատապարտել է Արևմտյան ափին Իսրայելի կողմից կառուցված անօրինական բնակավայրերը, որոնք ավելի ու ավելի են դժվարացնում այդ նպատակին հասնելը։ Սա է ԵՄ դիրքորոշումը»։
Սաարը հինգշաբթի օրը X-ում պատասխանել է Կալլասին. «Հարցը պարզ է. եթե դուք իսկապես արել եք այս նողկալի և զրպարտչական հայտարարությունները, կանգնեք դրանց ետևում։ Եթե դուք չեք արել դրանք, հերքեք դրանք։ Մինչև այս հարցի պարզաբանումը, իմ որոշումը կմնա անփոփոխ»։
Հինգշաբթի օրը լրագրողների հետ զրույցում հանձնաժողովի խոսնակները հրաժարվեցին հաստատել կամ հերքել, թե արդյոք Կալլասը համեմատություն է արել ապարտհեյդի հետ։
Հանձնաժողովի արտաքին գործերի խոսնակ Անուար Էլ Անունին ասել է, որ ԵՄ-ն շարունակում է «հավատարիմ մնալ Իսրայելի հետ կառուցողական հարաբերություններին» և որ «երկխոսությունը դիվանագիտության հիմքն է, հատկապես, երբ տարաձայնություններ են առաջանում»։
Հարցին, թե ինչպես է Կալլասը կարողանում կառավարել ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը՝ հաշվի առնելով այն տեղեկությունները, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի համար աշխատող պաշտոնյաները փորձում են կապ հաստատել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, Էլ Անունին պատասխանել է, որ Կալլասը «100%-ով կատարում է իր մանդատը»։
Բունդեսթագի արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Արմին Լաշետը անցյալ շաբաթ Կալլասի մեկնաբանությունները քննադատողների թվում էր։
«Եթե ԵՄ անդամ պետությունները շարունակեն թույլ տալ տիկին Կալլասին շաբաթ առ շաբաթ խաթարել եվրոպական արտաքին քաղաքականությունը՝ անհիմն դիտողությունների միջոցով, մենք ռիսկի ենք դիմում լուրջ վերադառնալու միակողմանի ազգային մոտեցումներին, որոնք կթուլացնեն Եվրոպայի ազդեցությունը աշխարհում», – անցյալ շաբաթ ասել է Լաշետը։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիան ճնշում է գործադրում ԵՄ-ի վրա պողպատե դաշինքի վերաբերյալ վերագործարկման բանակցություններում
ԵՄ առաջնորդները կհամախմբվեն Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշման շուրջ
G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ