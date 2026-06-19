Էստոնիայի վարչապետն ասում է, որ Կոստայի կողմից Ռուսաստանին ուղղված ջանքերը «սխալ» էին

«Եվրամիությունը չի կարող ստանձնել միջնորդի դերը այս բանակցություններում», – ասում է Քրիստեն Միխալը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի կողմից Կրեմլի հետ դիվանագիտական կապեր բացելու ջանքերը կարող են խաթարել դաշինքի աջակցությունը Ուկրաինային, զգուշացրել է Էստոնիայի վարչապետը՝ մինչ այժմ այս քայլի ամենակոշտ դատապարտմամբ։
Բրյուսելում առաջնորդների գագաթնաժողովի առաջին օրվանից հետո տված մեկնաբանություններում Քրիստեն Միխալն ասել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է մերժել խաղաղության ցանկացած իրատեսական ուղի և պնդել, որ ցանկացած դիվանագիտություն պետք է ղեկավարի Կիևը։
«Եվրամիությունը չի կարող ստանձնել միջնորդի դերը այս բանակցություններում», – ասել է նա։
«Այն պահին, երբ ԵՄ-ն՝ կամ որևէ առանձին երկիր՝ իրեն դիրքավորի որպես միջնորդ, անխուսափելիորեն սահմանափակում է իր սեփական կարողությունը՝ ձեռնարկելու Ուկրաինային աջակցելու և Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու համար անհրաժեշտ գործողությունները»։
Զայրույթը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Կոստայի ազդեցիկ աշխատակազմի ղեկավար Պեդրո Լուրտիեն կապ է հաստատել ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ, մի քայլ, որը զարմանք է առաջացրել այն երկրների շրջանում, որոնք ասում են, որ իրենք տեղյակ չեն եղել ծրագրի մասին։
ԵՄ անդամները զգուշացնում են, որ Մոսկվան նույնքան վճռական է իր ագրեսիայի ուղու վրա, որքան չորս տարի առաջ իր լայնածավալ ներխուժումը սկսելու ժամանակ։ Վերջին շաբաթներին Ռուսաստանը ուժեղացրել է քաղաքացիական վայրերի և կարևորագույն ենթակառուցվածքների անխտիր ռմբակոծությունները։
«Այն ենթադրությունները, որ անհրաժեշտ են այլընտրանքային ուղիներ կամ գաղտնի դիվանագիտական ուղիներ, սխալ են։ Նպատակը մնում է անփոփոխ. [Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր] Պուտինը, ի վերջո, պետք է ընդունի Վլադիմիր Զելենսկու և Ուկրաինայի կողմից առաջադրված պայմանները», – ասաց Միխալը։
«Պատմությունը հստակ նախազգուշացում է տալիս բռնապետերի հետ այլընտրանքային բանակցային շրջանակներ փնտրելու փորձերի վերաբերյալ։ Դեմոկրատական երկրները, ի վերջո, բանակցում են միմյանց հետ զիջումների շուրջ, մինչդեռ բռնապետը պարզապես ընտրում է իրեն ներկայացված տարբերակների ցանկից՝ շահագործելով բաժանումները և թուլացնելով ժողովրդավարական աշխարհը»։
Արձագանքը հազվադեպ քննադատության է արժանացել առաջնորդների կողմից Կոստայի հասցեին, ով իր մանդատի առաջին երկու տարիներին քրտնաջան աշխատել է դաշինքի երկրների միջև համաձայնության հասնելու համար։
Պաշտոնյաները պնդում են, որ շփումները լիովին Կոստայի մանդատի շրջանակներում էին։ Դա արվել է ԵՄ մայրաքաղաքների և Ուկրաինայի հետ սերտ համակարգմամբ, և իրական բանակցություններ չեն սկսվել, ասում են նրանք։
«Մենք խոսում ենք կարճատև շփումների մասին՝ առանց էության քննարկման՝ դիվանագետներ, որոնք կատարում են իրենց աշխատանքը», – ասել է մոտեցման մասին տեղյակ ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը, որը անանուն է մնացել՝ ազատ խոսելու համար։ «Այս պահին կնքված շփումները միայն հաղորդակցության ուղի ստեղծելու նպատակն ունեին, որպեսզի պահը գա Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական ուղի ունենան՝ ԵՄ շահերը պաշտպանելու համար»։
Որոշ առաջնորդներ աջակցում են ջանքերին։ Ռազմավարության հրապարակային հավանության արժանացնելով՝ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը բռնել է Կոստային, երբ նա դուրս էր գալիս շենքից լրագրողների առջև, ասելով, որ «նա միակն է, ով կարող է ներկայացնել մեզ, և մենք պետք է ձեզ ուղարկենք Մոսկվա»։
Այնուամենայնիվ, Միխալը, որի երկիրը մի ժամանակ խորհրդային օկուպացիայի տակ էր և Ուկրաինայի ամենաակտիվ կողմնակիցներից մեկն էր, միանշանակ էր։
«Եվրոպան պետք է պահպանի ռազմավարական համբերություն», – ասել է նա։ «Շտապողական դիվանագիտությունը հազվադեպ է երկարատև արդյունքներ տալիս. ավելի հաճախ՝ վատ արդյունքներ է տալիս»։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան Ուկրաինայի հետ համատեղ ՀՕՊ համակարգ կմշակի
Շվեյցարիայի ԱԳ նախարարությունը հայտարարել է ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների չեղարկման մասին
Իսրայելը խզում է «բոլոր կապերը» Կայա Կալլասի հետ՝ ապարտհեյդի մասին մեկնաբանությունների պատճառով