19/06/2026

EU – Armenia

Էստոնիայի վարչապետն ասում է, որ Կոստայի կողմից Ռուսաստանին ուղղված ջանքերը «սխալ» էին

infomitk@gmail.com 19/06/2026 1 min read

«Եվրամիությունը չի կարող ստանձնել միջնորդի դերը այս բանակցություններում», – ասում է Քրիստեն Միխալը։

ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի կողմից Կրեմլի հետ դիվանագիտական ​​կապեր բացելու ջանքերը կարող են խաթարել դաշինքի աջակցությունը Ուկրաինային, զգուշացրել է Էստոնիայի վարչապետը՝ մինչ այժմ այս քայլի ամենակոշտ դատապարտմամբ։

Բրյուսելում առաջնորդների գագաթնաժողովի առաջին օրվանից հետո տված մեկնաբանություններում Քրիստեն Միխալն ասել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է մերժել խաղաղության ցանկացած իրատեսական ուղի և պնդել, որ ցանկացած դիվանագիտություն պետք է ղեկավարի Կիևը։

«Եվրամիությունը չի կարող ստանձնել միջնորդի դերը այս բանակցություններում», – ասել է նա։

«Այն պահին, երբ ԵՄ-ն՝ կամ որևէ առանձին երկիր՝ իրեն դիրքավորի որպես միջնորդ, անխուսափելիորեն սահմանափակում է իր սեփական կարողությունը՝ ձեռնարկելու Ուկրաինային աջակցելու և Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու համար անհրաժեշտ գործողությունները»։

Զայրույթը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Կոստայի ազդեցիկ աշխատակազմի ղեկավար Պեդրո Լուրտիեն կապ է հաստատել ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ, մի քայլ, որը զարմանք է առաջացրել այն երկրների շրջանում, որոնք ասում են, որ իրենք տեղյակ չեն եղել ծրագրի մասին։

ԵՄ անդամները զգուշացնում են, որ Մոսկվան նույնքան վճռական է իր ագրեսիայի ուղու վրա, որքան չորս տարի առաջ իր լայնածավալ ներխուժումը սկսելու ժամանակ։ Վերջին շաբաթներին Ռուսաստանը ուժեղացրել է քաղաքացիական վայրերի և կարևորագույն ենթակառուցվածքների անխտիր ռմբակոծությունները։

«Այն ենթադրությունները, որ անհրաժեշտ են այլընտրանքային ուղիներ կամ գաղտնի դիվանագիտական ​​ուղիներ, սխալ են։ Նպատակը մնում է անփոփոխ. [Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր] Պուտինը, ի վերջո, պետք է ընդունի Վլադիմիր Զելենսկու և Ուկրաինայի կողմից առաջադրված պայմանները», – ասաց Միխալը։

«Պատմությունը հստակ նախազգուշացում է տալիս բռնապետերի հետ այլընտրանքային բանակցային շրջանակներ փնտրելու փորձերի վերաբերյալ։ Դեմոկրատական ​​երկրները, ի վերջո, բանակցում են միմյանց հետ զիջումների շուրջ, մինչդեռ բռնապետը պարզապես ընտրում է իրեն ներկայացված տարբերակների ցանկից՝ շահագործելով բաժանումները և թուլացնելով ժողովրդավարական աշխարհը»։

Արձագանքը հազվադեպ քննադատության է արժանացել առաջնորդների կողմից Կոստայի հասցեին, ով իր մանդատի առաջին երկու տարիներին քրտնաջան աշխատել է դաշինքի երկրների միջև համաձայնության հասնելու համար։

Պաշտոնյաները պնդում են, որ շփումները լիովին Կոստայի մանդատի շրջանակներում էին։ Դա արվել է ԵՄ մայրաքաղաքների և Ուկրաինայի հետ սերտ համակարգմամբ, և իրական բանակցություններ չեն սկսվել, ասում են նրանք։

«Մենք խոսում ենք կարճատև շփումների մասին՝ առանց էության քննարկման՝ դիվանագետներ, որոնք կատարում են իրենց աշխատանքը», – ասել է մոտեցման մասին տեղյակ ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը, որը անանուն է մնացել՝ ազատ խոսելու համար։ «Այս պահին կնքված շփումները միայն հաղորդակցության ուղի ստեղծելու նպատակն ունեին, որպեսզի պահը գա Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական ​​ուղի ունենան՝ ԵՄ շահերը պաշտպանելու համար»։

Որոշ առաջնորդներ աջակցում են ջանքերին։ Ռազմավարության հրապարակային հավանության արժանացնելով՝ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը բռնել է Կոստային, երբ նա դուրս էր գալիս շենքից լրագրողների առջև, ասելով, որ «նա միակն է, ով կարող է ներկայացնել մեզ, և մենք պետք է ձեզ ուղարկենք Մոսկվա»։

Այնուամենայնիվ, Միխալը, որի երկիրը մի ժամանակ խորհրդային օկուպացիայի տակ էր և Ուկրաինայի ամենաակտիվ կողմնակիցներից մեկն էր, միանշանակ էր։

«Եվրոպան պետք է պահպանի ռազմավարական համբերություն», – ասել է նա։ «Շտապողական դիվանագիտությունը հազվադեպ է երկարատև արդյունքներ տալիս. ավելի հաճախ՝ վատ արդյունքներ է տալիս»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիան Ուկրաինայի հետ համատեղ ՀՕՊ համակարգ կմշակի

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շվեյցարիայի ԱԳ նախարարությունը հայտարարել է ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների չեղարկման մասին

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը խզում է «բոլոր կապերը» Կայա Կալլասի հետ՝ ապարտհեյդի մասին մեկնաբանությունների պատճառով

18/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը վստահ էր, որ Ուկրաինան կպարտվի պատերազմում․ Մակրոն

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Էրիկս գանձ էր, լույս և ուրախություն». Էրիկ Սարգսյանն անմահացել է սեպտեմբերի 29-ին Եղնիկներում. Լուսանկարներ

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսը հրաժարվու՞մ է բանակցել իրանցիների հետ․ նոր շրջադարձ

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հեգսեթը հայտարարում է Եվրոպայում ԱՄՆ ուժերի վերանայման մասին՝ քննադատելով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին Բրյուսելի հանդիպման ժամանակ

19/06/2026 infomitk@gmail.com