Էնդի Բըրնհեմը վճռականորեն հաղթում է Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններում. Լուսանկար

Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ընտրություններում հարմարավետ հաղթանակը ճանապարհ է հարթում ժողովրդական քաղաքապետի համար՝ մրցելու վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարության համար։
ԼՈՆԴՈՆ — Էնդի Բըրնհեմը հաղթահարեց Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետ դառնալու իր ձգտման մեջ մեծ խոչընդոտը՝ հաղթելով Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններում։
Լեյբորիստական կուսակցության Բըրնհեմը հարմարավետորեն հաղթահարեց իր մոտակա մրցակցին՝ Reform UK-ի Ռոբերտ Քենյոնին, հատուկ ընտրություններում ավելի քան 9000 ձայնով։ Սա հաղթանակ է, որը զգալիորեն կբարձրացնի նրա հեղինակությունը Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորների շրջանում, ովքեր արդեն մտածում են հրաժարվել Քիր Սթարմերից՝ վարչապետից, որը դժվարանում է կապ հաստատել բրիտանական հասարակության հետ։
Բըրնհեմը այժմ կունենա տեղ խորհրդարանում, որտեղից նա կարող է ուղղակիորեն մրցակցել Սթարմերին՝ Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարության մրցույթ սկսելով։
Նա ուրբաթ առավոտյան վաղ ժամերին իր հաղթական ելույթում ասաց իր կուսակցությանը, որ կանգնած է «փոփոխության վերջին հնարավորության» առջև։
«Բոլորը գիտեն, որ քաղաքականությունը չի աշխատում, բոլորը կարող են զգալ, որ երկիրը այնտեղ չէ, որտեղ պետք է լինի», – ասաց նա։ «Այսօր երեկոյան կարող է, պարզապես կարող է լինել շրջադարձային պահ»։
Բըրնհեմը հավելեց. «Այսուհետ ես կանեմ ամեն ինչ, որ դա այդպես լինի, որպեսզի ապահովեմ, որ Մեյքերֆիլդ անունը հավերժ հոմանիշ լինի այն փոփոխությանը, որն այս երկրին անհրաժեշտ է, մեր կորցրածը վերադարձնելուն։ Հույս»։
Բըրնհեմի հաղթանակի հայտարարումից մի քանի ժամ անց Սթարմերը շնորհավորական ուղերձ է հղել առցանց։ «Շնորհավորում եմ, @AndyBurnhamGM, Լեյբորիստական կուսակցության նոր պատգամավոր Մեյքերֆիլդից», – գրել է վարչապետը X-ում՝ ընդգծելով, որ առայժմ Բըրնհեմը պարզապես հետին թվով պատգամավոր է։
Նախկին նախարար Բըրնհեմը, որը ինը տարի առաջ լքել է Վեստմինստերը՝ Մանչեսթերի քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելու համար, իրեն ավելի ձախ է դասել Սթարմերից, բայց նրա քաղաքական ծրագիրը մնում է անորոշ։
Սթարմերը դժվարանում է հարցումներում 2024 թվականին հաղթանակ տանելուց ի վեր, բայց պնդել է, որ կպայքարի Բըրնհեմի ցանկացած մարտահրավերի դեմ։ Գործող վարչապետի կաբինետը այժմ ուշադիր կհետևվի՝ նրա դեմ քայլեր ձեռնարկելու նշանների համար՝ դուրս գալու արագացման նպատակով։
Մինչդեռ աջակողմյան պոպուլիստական «Reform UK»-ը գլխավորում է ազգային հարցումները, Մեյքերֆիլդում կուսակցության կրած ջախջախումը խոչընդոտ է Նայջել Ֆարաջի՝ Մեծ Բրիտանիան կառավարելու սեփական ծրագրերի համար: Թրամփի դաշնակցի կուսակցությունը բախվել է իր սեփական մարտահրավերին՝ աջակողմյան փոքր «Restore Britain»-ից։
Այդ դեպքում, Բըրնհեմը գերազանցեց երկու աջակողմյան կուսակցությունների համակցված ձայները վերջին տարիներին Լեյբորիստական կուսակցության համար անբարենպաստ համարվող ընտրատարածքում՝ հաղթանակ, որը պետք է խթանի նրա քարոզարշավը բարձրագույն պաշտոնի համար։
Բըրնհեմի կողմից Սթարմերին մարտահրավեր նետելու սպասվող ժամանակը դեռևս անհայտ է, չնայած նրա հիմնական դաշնակից Լուիզ Հեյը ուրբաթ առավոտյան ասել է, որ հույս ունի, որ Սթարմերը կընտրի պաշտոնից «կանոնավոր և կառավարվող» անցում: Հեյը BBC-ին ասել է, որ Բըրնհեմը չի մարտահրավեր նետի վարչապետին «միջանկյալ ընտրություններից անմիջապես հետո», այլ փոխարենը կխոսի Սթարմերի հետ։
Նա, սակայն, զգուշացրել է, որ «ցանկացած գործընթացի ձգձգումը» դժվար կլինի Լեյբորիստական կուսակցության և Սթարմերի գլխավորած կառավարության համար։
Մեյքերֆիլդում մասնակցությունը կազմել է 58.75 տոկոս, ինչը կտրուկ աճել է 2024 թվականի ընդհանուր ընտրությունների 52.5 տոկոսի համեմատ և հակառակ է միջանկյալ ընտրությունների միտմանը, որոնք, որպես կանոն, շատ ավելի աննշան իրադարձություններ են բրիտանական քաղաքական օրացույցում։
Միևնույն ժամանակ, Մեծ Մանչեստրում կանցկացվեն նոր միջանկյալ ընտրություններ՝ Բըրնհեմին քաղաքապետի պաշտոնում փոխարինելու համար, քանի որ պատգամավորները որակազրկված են ընտրված տարածաշրջանային քաղաքապետերի պաշտոններում ծառայելու իրավունքից։
Բաց մի թողեք
Թրամփը վստահ էր, որ Ուկրաինան կպարտվի պատերազմում․ Մակրոն
Վենսը հրաժարվու՞մ է բանակցել իրանցիների հետ․ նոր շրջադարձ
Պայմանագիրը խախտելու դեպքում առանց վարանելու թշնամուն ջախջախիչ հարվածով պատասխանում ենք․ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ