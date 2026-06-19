ԵՄ առաջնորդները մտնում են դաշինքի հաջորդ 2 տրիլիոն եվրո բյուջեի շուրջ պայքարի մեջ

Դաշինքը խորապես բաժանված է իր հաջորդ յոթ տարվա կանխիկի ձևի շուրջ։
Ուկրաինայի և Չինաստանի վերաբերյալ բանակցությունների առաջին օրը ավարտելուց հետո առաջնորդները անցնում են դաշինքի հաջորդ յոթ տարվա բյուջեի շուրջ բախմանը, որը կազմում է 2 տրիլիոն եվրո։
Կառավարությունները շարունակում են բաժանվել այն հարցում, թե ինչպես պետք է ծախսերը բաշխվեն ավանդական առաջնահերթությունների, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը և տարածաշրջանային ֆինանսավորումը, և նոր պահանջների, այդ թվում՝ պաշտպանության, մրցունակության և տնտեսական անվտանգության միջև։
Մենք կվերադառնանք ձեզ հետ վաղ առավոտյան՝ պայծառ և վաղ առավոտյան, երբ առաջնորդները կքննարկեն դաշինքի հաջորդ յոթ տարվա բյուջեն։
ԵՄ պաշտոնյայի խոսքով՝ առաջնորդները խնդրել են Եվրոպական հանձնաժողովին շարունակել համագործակցել Չինաստանի հետ՝ միաժամանակ «զարգացնելով և, ի վերջո, լրացնելով գործիքակազմը»։
Աշխատանքային ընթրիքի ավարտից հետո այս երկօրյա Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովի առաջին օրն ավարտվեց, և առաջնորդները այժմ մեկնում են։
Երեք դիվանագետներ ասացին, որ Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը կոչ արեց ապագա Եվրոպական խորհրդին քննարկել միգրացիան։
Նրա խնդրանքը պաշտպանեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան, ով ասաց, որ եթե առաջնորդները աջակցեն գաղափարին, այն կարող է պլանավորվել հոկտեմբերի կամ դեկտեմբերի գագաթնաժողովներին։
Ուկրաինայի անդամակցության կլաստերների բացման վերջնաժամկետ չկա
ԵՄ առաջնորդները չսահմանեցին Ուկրաինայի բոլոր անդամակցության կլաստերները՝ բարեփոխումների գլուխները, որոնք թեկնածուները պետք է բանակցեն դաշինքին միանալուց առաջ, բացելու վերջնաժամկետ՝ հավատարիմ մնալով ընդունված եզրակացություններում տված խոստումին՝ դա անել «հնարավորինս շուտ», այլ ոչ թե ամառային արձակուրդներից առաջ, ինչպես ցանկանում էին Կիևը և մի քանի անդամ երկրներ։
Ձևակերպումը մնաց անփոփոխ այսօր դեսպանների կողմից համաձայնեցված նախագծից, չնայած այն բանին, ինչը դիվանագետներից մեկը նկարագրեց որպես Վլադիմիր Զելենսկու կողմից «ԵՄ-ին և ՆԱՏՕ-ին անհապաղ անդամակցության» ճնշում։
Ավելի անորոշ ձևակերպումը, սակայն, կարող էր լինել միասնության գինը, այն բանից հետո, երբ բոլոր 27 առաջնորդները 2025 թվականի մարտից ի վեր առաջին անգամ ընդունեցին Ուկրաինայի եզրակացությունները։ Մի դիվանագետ գագաթնաժողովից առաջ ասել է, որ բոլոր կլաստերները բացելու հստակ պարտավորությունը «չափազանց դժվար կլիներ Մադյարի համար կուլ տալու համար»։
Չինաստանի վերաբերյալ այսօր երեկոյան կայանալիք բանակցությունների առջև սպասվում է վերջերս Պեկինի կողմից ռուս զինվորականներին Ուկրաինայում կռվելու համար մարզելու մասին հաղորդագրությունների հաստատումը։
Բալթյան երկրները, ինչպես նշել է դիվանագետը, կբարձրացնեն ռազմական տարրի հարցը՝ հավելելով, որ դա կարող է քննարկումը թեքել դեպի կոշտ գծի կողմնակիցները, որոնք ցանկանում են, որ ԵՄ-ն ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունի Պեկինի նկատմամբ։
Միևնույն ժամանակ, ԵՄ պաշտոնյան ասել է, որ առաջնորդները քաղաքականապես համաձայնել են 12 ամսով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Քայլը դեռևս պահանջում է ԵՄ Խորհրդի պաշտոնական հաստատում, ինչը նշանակում է, որ նախարարները պետք է ստորագրեն այն, սակայն սա առաջին դեպքն է, երբ առաջնորդները աջակցել են մեկ տարվա երկարաձգմանը՝ սովորական վեցամսյա երկարաձգման փոխարեն։
Փոփոխությունն առաջարկվել է անդամ երկրների կողմից մայիսին, ինչպես առաջին անգամ։ Կողմնակիցները պնդում էին, որ տարեկան երկարաձգումները պատժամիջոցների ռեժիմը կդարձնեն պակաս խոցելի կառավարությունների կողմից կրկնվող վետոյի սպառնալիքների նկատմամբ, ինչպես տեղի է ունեցել վերջերս Հունգարիայի և Սլովակիայի հետ։
«Եվրոպական խորհուրդը վերահաստատում է իր շարունակական ամուր և անսասան աջակցությունը Ուկրաինայի անկախությանը, ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը նրա միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակներում», – համաձայնել են բոլոր 27 առաջնորդները։
«Լուրջ անվտանգության սպառնալիքների և մարտահրավերների առջև, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի պատերազմի պայմաններում, որը մնում է որպես գոյության մարտահրավեր Եվրամիության համար, Եվրոպայի պաշտպանական պատրաստվածությունը պետք է վճռականորեն բարձրացվի մինչև 2030 թվականը», – ասվում է գրավոր եզրակացություններում։
Ո՞վ պետք է խոսի Ռուսաստանի հետ
Նախագահ Զելենսկիի հետ բանակցություններից հետո երկարատև քննարկումներում գերակշռում էր այն հարցը, թե արդյոք պետք է բացել դիվանագիտական ուղիներ Մոսկվայի հետ, երբ դա անել և ով պետք է ներկայացնի ԵՄ-ն, ասել են երեք դիվանագետներ՝ Խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի թիմի Կրեմլի հետ կապ հաստատելու մասին հաղորդագրություններից հետո։
Այդ դիվանագետների խոսքով, չնայած այն հանգամանքին, որ ԵՄ-ն պետք է ունենա Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հատուկ ներկայացուցիչ, և թե ով պետք է լինի այդ ներկայացուցիչը, չկար հստակ կոնսենսուս այն մասին, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է ունենա հատուկ ներկայացուցիչ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար, և թե ով պետք է լինի այդ ներկայացուցիչը, առաջնորդների ամենամեծ խումբը սխալվեց՝ աջակցելով Կոստային որպես հիմնական զրուցակից։ Պորտուգալիայի նախկին վարչապետը հատկապես լավ դիրքում է ընկալվում փոքր և միջին չափի երկրների կողմից, որոնք չունեն սեփական երկկողմ հարաբերություններ։
Ժամեր տևած ուշացումից հետո, երբ առաջնորդները անսպասելիորեն մնացին սենյակում՝ Ուկրաինայի վերաբերյալ իրենց նիստից հետո խոսելու համար, նրանք այժմ ավարտել են և կմեկնեն աշխատանքային ընթրիքի՝ գրեթե ժամը 23:00-ին։
Նիստը, որը պետք է լիներ այսօրվա բանակցությունների հիմնական թեման, նվիրված է Չինաստանից չափազանց կախվածությանը և Պեկինի էժան արտահանման հետ կապված խնդիրների լուծմանը, որոնք նսեմացնում են եվրոպական արդյունաբերությունը։
Ահա թե ինչ է ներառված ճաշացանկում.
— Կոմյու դը Բրետանյան արտիճուկ՝ Կոստանդնուպոլսի ոճով
— Ծովատառեխի խորոված կողոսկր՝ խնկունիով
— Ծիրան՝ հիլով
Մադյարների ազդեցությունը Ուկրաինայի վերաբերյալ Խորհրդի եզրակացությունների վրա
Ուկրաինայի վերաբերյալ քննարկումն ավարտվել է, և ԵՄ առաջնորդները Ուկրաինայի վերաբերյալ եզրակացություններ են ընդունել, որոնց բոլոր 27 անդամ պետությունները հավանություն են տվել 2025 թվականի մարտից ի վեր առաջին անգամ։
Այդ ժամանակվանից ի վեր Հունգարիայի այն ժամանակվա վարչապետ Վիկտոր Օրբանը խոչընդոտել է Ուկրաինային աջակցող համատեղ եզրակացությունների ընդունումը՝ ստիպելով առաջնորդներին դիմել շրջանցիկ լուծման՝ կցելով առանձին տեքստ, որը հավանության է արժանացել միայն 26 երկրների կողմից։
Պետր Մադյարի՝ Հունգարիայի վարչապետի պաշտոնում ընտրությունը վերջ է դրել այդ պրակտիկային՝ վերականգնելով ուկրաինական լեզվի միաձայն աջակցությունը Եվրոպական խորհրդի եզրակացություններում։
Ժամանակացույցից հետ մնալով
Չնայած Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ զրույցն ավարտվելուն, առաջնորդները դեռևս փակված են Եվրոպական Խորհրդի սենյակում՝ առանց իրենց հեռախոսների կամ հիմնական օգնականների։
Սա անակնկալ շեղում է նախատեսված օրակարգից, որի համաձայն նրանք կգնային ընթրիքի՝ Չինաստանի հարցը քննարկելու համար։ Մինչ այժմ Ուկրաինայի մասին զրույցը շարունակվում է, և ընթրիքը գնալով ավելի է նմանվում կեսգիշերային խնջույքի։
… բայց ոչ լրագրողական բնույթի, ինչը որոշ (այժմ խոնավ) լրագրողների մեծ դժգոհության պատճառ դարձավ։
Բրյուսելում շոգ օրվանից հետո անձրևը սկսվեց, և դրա հետ մեկտեղ ջուրը սկսեց կաթել Եվրոպական խորհրդի շենքի բարձր ապակե առաստաղից ներքևի սեղանների վրա։
Առաջնորդներն ավարտել են իրենց զրույցը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ և շուտով կմեկնեն աշխատանքային ընթրիքի, որտեղ կքննարկեն Չինաստանը և այդ երկրից ներմուծման վրա չափազանց կախվածությունը։
Գործնական կարգ
ԵՄ առաջնորդներն այժմ զրուցում են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ՝ աշխատանքային ընթրիքից առաջ, որտեղ կքննարկեն Չինաստանը։
Զելենսկին պնդում է, որ իր երկիրը կարողանա բացել բոլոր բանակցային խմբերը՝ որպես ԵՄ-ին անդամակցելու դիմումի մաս, ինչպես նաև աշխատում է մայրաքաղաքներին ուշադիր պահել, քանի որ ԱՄՆ-ն իր ուշադրությունը կրկին ուղղում է Ռուսաստանի պատերազմին։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը կոչ է անում ԵՄ բանկային ոլորտին «խուսափել զրոյական ռիսկի հանդուրժողականությունից»
20 միլիարդ եվրո կհատկացնեն միգրանտների կենտրոնների կառուցմանը
Դիտարկումներ ԿԲ նախագահի մեկնաբանությունների կապակցությամբ