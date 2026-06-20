«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները

«Ես չգիտեմ, թե սրանք այն հիմնարար սկզբունքներն են, որոնց վրա կառուցվել է մեր Եվրոպան», – ասաց Էմանուել Մակրոնը՝ խստորեն քննադատելով մերժված ապաստան խնդրողների համար վերադարձի կենտրոններ կառուցելու ավելի ու ավելի տարածված նախագիծը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը խիստ քննադատության են ենթարկել Եվրամիության սահմաններից դուրս գտնվող արտաքսման ճամբարները՝ իրենց երկրները դնելով աճող քաղաքական մեծամասնության հետ բախման ուղու վրա։
Ուրբաթ օրը կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ դաշինքի 19 առաջնորդներ ստորագրեցին համատեղ հռչակագիր, որով կոչ էին անում «լիարժեք օգտագործել» եվրոպական նոր օրենքը, որը թույլ է տալիս կառուցել այսպես կոչված վերադարձի կենտրոններ՝ ապաստանի դիմումները մերժված միգրանտներին ընդունելու համար։
Դանիայի և Իտալիայի գլխավորած կոալիցիան, որոնք երկուսն էլ ակտիվորեն պաշտպանում են արտասահմանյան ծառայությունների մատակարարումը, ցանկանում է «հնարավորինս շուտ առաջ շարժվել երրորդ երկրներում հիմնված լուծումներով»։
Սակայն Մակրոնի և Սանչեսի համար այս ուղին հակասում է եվրոպական արժեքներին և ռիսկի է դիմում վատնել ֆինանսական ռեսուրսները և խաթարել հարևան Աֆրիկայի հետ հարաբերությունները։
«Ես վստահ չեմ, որ սա մեր Եվրոպան է։ Ես չգիտեմ՝ սրանք այն հիմնարար սկզբունքներն են, որոնց վրա կառուցվել է մեր Եվրոպան», – ասաց Մակրոնը ուրբաթ օրը գագաթնաժողովի ավարտին։
«Եվ ես չեմ կարծում, որ դա արդյունավետ է։ Ապացույցն այն է, որ ես մինչ այժմ չեմ տեսել, որ որևէ մեկը դա աշխատի», – շարունակեց նա՝ ընդգծելով իր խիստ դժգոհությունը։ (Իտալիան միգրացիոն կենտրոններ է ստեղծել Ալբանիայի տարածքում, բայց չի հասել սպասվող նպատակներին)։
«Ես մեծ հարգանք ունեմ նրանց նկատմամբ, ովքեր ցանկանում են դա անել։ Ես համաձայն չեմ՝ թե՛ պրագմատիկ, թե՛ սկզբունքային առումով։ Կարծում եմ՝ դա որևէ կապ չունի եվրոպական քաղաքականության հետ»։
Մակրոնն ասաց, որ իր երկիրը կողմ է անկանոն ժամանումները զսպելու ավելի խիստ օրենքներին, բայց կարմիր գիծ է քաշել միգրանտների ֆիզիկական տեղափոխման վրա այն հեռավոր երկրներ, որտեղ նրանք երբեք ոտք չեն դրել։ Այդ հնարավորությունը, որը երկար ժամանակ համարվում էր տաբու, թույլատրվում է վերանայված Վերադարձի կանոնակարգով, որը նկարագրվում է որպես «ամենախիստ» միգրացիոն օրենք։
«Իրականում կա հարց երրորդ երկրներում այս հայտնի վերադարձի կենտրոնների շուրջ։ Ֆրանսիան չի աջակցում այս քաղաքականությանը։ Մենք կողմ ենք ավելի արդյունավետ վերադարձի քաղաքականությանը։ Բայց նախևառաջ, ես երբեք չեմ տեսել, որ վերադարձի կենտրոնը գործի երրորդ երկրում», – շարունակեց Մակրոնը։
«Ես ձեզ հրավիրում եմ մտածել, թե ինչ է դա (գործնականում). սա նշանակում է, որ մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում վերադառնալ իրենց ծագման երկիր կամ չեն կարող վերադառնալ իրենց ծագման երկիր, կհրաժարվեն երրորդ երկիր, որը կընդունի նրանց գումարի դիմաց»։
Մակրոնը ծաղրեց «նորարարական լուծումներ» ժարգոնային տերմինը, որը միգրացիայի արտասահմանյան տեղափոխման կողմնակիցները հաճախ օգտագործում են իրենց հանրային հաղորդակցության մեջ, և մարտահրավեր նետեց այն գաղափարին, որ ընդունող երկրները կհարգեն մարդու իրավունքները՝ ֆինանսական խթանների դիմաց։
«Ես իմ երկրում նորարարության մեծ կողմնակից եմ», – ասաց նա՝ ասելով, որ ավելի ուշ կմասնակցի Փարիզում կայանալիք Vivatech փառատոնին։ «Բայց ես միշտ շատ զգույշ եմ արժեքների և մարդու իրավունքների նորարարության մասին խոսելիս։ Թույլ տվեք ինձ այդ վերապահումն ունենալ»։
Միևնույն ժամանակ, Սանչեսը, որը միջոցառումների խիստ քննադատ է, ասել է, որ արտաքսման ճամբարները կլինեն «բացարձակապես անարդյունավետ» և «անարժեք» պատասխան անկանոն միգրացիային։
«Դա միրաժ է, եթե կուզեք, որ դա պարզապես կվատնի տնտեսական ռեսուրսները, իսկ Եվրոպան շատ չունի», – ասել է իսպանացին Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովից հետո։
«Երկրորդ, դա սխալ ուղերձ է հղում այն ծագման և տարանցիկ երկրներին, որոնց հետ մենք պետք է համագործակցենք, համագործակցենք և ցուցաբերենք համակրանք»։
Մակրոնը կրկնել է Սանչեսի հեղինակության վերաբերյալ մտահոգությունները և պնդել, որ թույլ չի տա, որ ԵՄ միջոցները որևէ կերպ օգտագործվեն արտաքսման ճամբարներ կառուցելու համար, որոնք «ոչ արդյունավետ են, ոչ էլ համապատասխանում են մեր սկզբունքներին»։
«Երբեմն մենք լսում ենք, թե ինչպես է մեկը կամ մյուսը (երկիրը) պաշտպանում Աֆրիկյան մայրցամաքի հետ քաղաքականությունը, այնպես որ հաջողություն՝ պաշտպանելով մեր հեղինակությունը այս մայրցամաքներում՝ բացատրելով, որ մենք կօգտագործենք գումարը ներդրումների համար՝ նրանց մայրցամաքներում վերադարձի կենտրոններ կառուցելու համար», – ասել է նա։
«Ի՞նչ աշխարհում ենք մենք ապրում»։
Բաց մի թողեք
Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ
ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում
Լեհաստանի նախագահը Զելենսկիին զրկեց բարձրագույն պարգևից Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ստորաբաժանման շուրջ վեճի պատճառով