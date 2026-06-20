ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում

Հանձնաժողովը արագ հավանություն է տվել նոր կառավարության կողմից ներկայացված փաստաթղթին, որը կարող է դառնալ 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման միջոցների բացման բանալին։
Euronews-ը տեղեկացել է, որ Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մագյարը մասնակցել է իր առաջին եվրոպական գագաթնաժողովին, և Եվրոպական հանձնաժողովը հաստատել է Հունգարիայի վերանայված վերականգնման ծրագիրը։
Փաստաթուղթը կենտրոնական դեր ունի նոր կառավարության ռազմավարության մեջ՝ ԵՄ համավարակից հետո վերականգնման միջոցներից 10 միլիարդ եվրո ստանալու համար։
Հունգարիայի ծրագիրը ներառում է երկաթուղային նախագծեր, էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնակարանային ծրագրեր, սակայն այն դեռևս պետք է ստանա ԵՄ բոլոր անդամ պետությունների հաստատումը հուլիսին Խորհրդում՝ լիարժեք ֆինանսավորում ստանալու համար։
Հունգարիան պետք է մինչև օգոստոսի վերջը բավարարի 27 այսպես կոչված «սուպեր նշաձողեր», որպեսզի միջոցները տրամադրվեն։
Մայիսին Մագյարը համաձայնության հասավ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ՝ ընդհանուր առմամբ 16.4 միլիարդ եվրոյի միջոցներից օգտվելու վերաբերյալ, որոնք ԵՄ-ն սառեցրել էր Վիկտոր Օրբանի պաշտոնավարման ընթացքում՝ կոռուպցիայի հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։
Հունգարիան իր վերանայված վերականգնման ծրագիրը ներկայացրեց ինը օր առաջ՝ Հանձնաժողովի հետ շաբաթներ տևած ինտենսիվ բանակցություններից հետո։
Մագյարը ապրիլին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հեռացրեց Օրբանի աջակողմյան կառավարությանը՝ քարոզարշավ անցկացնելով Հունգարիան եվրոպական հոսանքին վերադարձնելու և տարիներ շարունակ պահված միջոցները ապահովելու համար։
Բաց մի թողեք
Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ
ԵՄ առաջնորդները նպատակ ունեն հոկտեմբերին համաձայնության գալ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեի նախագծի շուրջ
«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները