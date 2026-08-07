Մետսոլայի վերընտրության արշավը ճնշման տակ է դնում սոցիալիստներին

Ռոբերտա Մետսոլան Եվրախորհրդարանի նախագահն է 2022 թվականից։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը պատրաստվում է հույսը դնել Եվրախորհրդարանի պատգամավորների շրջանում ժողովրդականություն վայելող Մալթայի առաջնորդի երրորդ մանդատի վրա։ Սա մտահոգություն է առաջացնում Սոցիալիստական և դեմոկրատական կուսակցության համար, որը պնդում է, որ իրավունք ունի նախագահության՝ կենտրոնամետ քաղաքական ուժերի միջև ոչ պաշտոնական համաձայնագրի համաձայն։
Պահպանողական Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլայի երրորդ ժամկետի համար թափ է կուտակվում, ինչը կարող է խաթարել կենտրոնամետ քաղաքական ուժերի միջև ոչ պաշտոնական համաձայնագիրը և հետ մղել սոցիալիստներին և դեմոկրատներին (ՍԴԿ)։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) մալթացի քաղաքական գործիչը, որն այժմ զբաղեցնում է իր երկրորդ նախագահական ժամկետը, անկասկած առաջատարն է, չնայած դեռ չի հայտարարել, թե արդյոք կփորձի ևս մեկ մանդատ։
Այս սցենարը մտահոգիչ է ձախ կենտրոնամետ ՍԴԿ խմբի համար, որը պետք է իրավունք ունենա նախագահության՝ օրենսդիր մարմնի երկրորդ կեսին, բայց չունի քաղաքական ազդեցություն՝ իր սեփական թեկնածուին առաջ մղելու համար։
«Մենք չպետք է ընդունենք Մետսոլային, և մենք դա չենք անի։ Բայց ինձ թվում է, որ դա կրկին նա կլինի», – Euronews-ին ասել է սոցիալիստ եվրախորհրդարանի անդամը՝ խոսելով անանունության պայմանով և ամփոփելով գործընկեր օրենսդիրների շրջանում տիրող տրամադրությունը։
Մինչ նախագահության շուրջ բանակցությունները լիարժեք ընթացք կունենան միայն ամառային արձակուրդներից հետո, խմբերի ներսում քննարկումներն արդեն սկսվել են, և սոցիալիստները, կարծես, անհավասար մրցակցության մեջ են՝ չկարողանալով առաջադրել հավաստի մրցակից։
Անորոշ համաձայնություն
Եվրոպական խորհրդարանի նախագահն ընտրվում է երկուսուկես տարին մեկ եվրախորհրդարանի անդամների կողմից՝ գաղտնի քվեարկությամբ։ Սակայն որոշումը սովորաբար կայացվում է նախապես՝ քաղաքական խմբերի միջև կնքված գաղտնի համաձայնությունների միջոցով։
Եվրոպական հիմնական քաղաքական ընտանիքները՝ պահպանողականները, սոցիալիստները և լիբերալ «Renew Europe»-ը, սովորաբար նախապես որոշում են թեկնածուի վերաբերյալ՝ պալատում դիմակայությունից խուսափելու համար։ Սա ԵՄ բարձրագույն պաշտոնների վերաբերյալ ավելի լայն համաձայնագրի մի մասն է, որը ներառում է Հանձնաժողովի և Խորհրդի նախագահներին, ինչպես նաև արտաքին գործերի գերագույն ներկայացուցչին։
Վերջին համաձայնագրով, որը կնքվել է 2024 թվականի հունիսին, պահպանողական Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հաստատվել է որպես Հանձնաժողովի նախագահ, սոցիալիստ Անտոնիո Կոստան նշանակվել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ, իսկ լիբերալ Կայա Կալասը` որպես արտաքին գործերի գերագույն ներկայացուցիչ։
Խորհրդարանում համաձայնագիրը սովորաբար բաժանում է օրենսդիր մարմինը երկու մասի, ինչպես դա եղել է վերջին չորս ժամկետների ընթացքում, երբ ԵԺԿ-ի և Սոցիալ-դեմոկրատների անդամները հերթագայում են նախագահի պաշտոնում։
Մի քանի Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ հաստատել են համաձայնագիրը Euronews-ին, սակայն խորհրդարանի նախագահության վերաբերյալ դրա ձևակերպումը միտումնավոր թողնում է որոշակի երկիմաստության տեղ։
«Այն ասում է, որ խմբերը ձգտում են խորհրդարանի բարձրագույն պաշտոնների հավասարակշռված բաշխմանը», որը ներառում է փոխնախագահներ և հանձնաժողովների նախագահներ, Euronews-ին ասել է մեկ այլ խմբի Եվրախորհրդարանի անդամ։
Սա մանևրելու տեղ է թողնում Մետսոլայի ԵԺԿ-ի համար, որը խորհրդարանի ամենամեծ քաղաքական ուժն է և կարող է դաշնակիցներ գտնել իր ձախ կամ աջ կողմերում՝ իր նախընտրած թեկնածուին պարտադրելու համար։
Ընտրության կանոնները գործում են ԵԺԿ-ի օգտին
Գաղտնի քվեարկության ժամանակ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահը կարող է ընտրվել առաջին երեք փուլերից որևէ մեկում տրված ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ։ Եթե ոչ մի թեկնածու չապահովի այդ մեծամասնությունը, ընտրությունները կանցկացվեն երկրորդ փուլով, որտեղ կմրցեն նախորդ փուլում ամենաշատ ձայներ ստացած երկու թեկնածուները։
Եթե ԵԺԿ-ն պնդի Մետսոլայի համար ևս մեկ մանդատ ստանալու վրա, ինչպես շատ Եվրախորհրդարանի անդամներ են սպասում, հետևաբար, դա կանխելու քիչ հնարավորություն կա։
Այս հեռանկարի ավելի ու ավելի հավանական լինելու հետ մեկտեղ, Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցությունը կբախվի պարտություն-պարտություն դիլեմայի՝ մարտահրավեր նետել Մետսոլային թուլության դիրքերից, թե՞ ընդունել նրա վերընտրությունը և ժպտալ ու հանդուրժել այն։
Սոցիալիստական կուսակցությունների պատվիրակությունների ղեկավարները քննարկել են իրենց ռազմավարությունը ամառային արձակուրդներից առաջ վերջին հանդիպումներից մեկում։
Ըստ դահլիճում ներկաների՝ ոմանք պնդել են ԵԺԿ-ի հետ գաղտնի համաձայնության գալ՝ աջակցելով Մետսոլային զիջումների դիմաց։ Այս զիջումները ներառում են լրացուցիչ հանձնաժողովների նախագահներ կամ օրենսդրություն մշակելու ավելի ուժեղ պարտավորություն՝ բացառապես կենտրոնամետ մեծամասնությամբ, որը հաստատվել է մանդատի սկզբում։
Մյուսները ավելի հակված էին թեկնածու ընտրել և մարտահրավեր նետել քվեարկության ժամանակ, իսկ քննարկումներում շրջանառվում էր գերմանացի Եվրախորհրդարանի անդամ Կատարինա Բարլիի անունը։ Չնայած հաջողության գրեթե ոչ մի շանս չունենալուն, այս քայլը կստիպի ԵԺԿ-ին բացահայտորեն խախտել ոչ պաշտոնական համաձայնագիրը։
Աջ կենտրոնամետ պահպանողականները առավելություն ունեն քվեարկության ժամանակ։ Այնուամենայնիվ, նրանք նախընտրում են պահպանել միասնության տպավորությունը և Մեցոլային ներկայացնել որպես եվրոպամետ ուժերի միջև կնքված գործարքի արդյունք, այլ ոչ թե նախագահին ընտրել ծայրահեղ աջ կուսակցությունների ձայներով։
«Սոցիալիստները պետք է ավելի վաղ քայլ անեին՝ ամռանից առաջ թեկնածու առաջադրելով ԵԺԿ-ի բլեֆը չեղարկելու համար», – Euronews-ին ասել է մեկ այլ Եվրախորհրդարանի անդամ՝ այլ քաղաքական խմբից։ «Հիմա, եթե ԵԺԿ-ն առաջին քայլն ունի և ընտրում է Մետսոլային, նրանք անկյունում են»։
Նախագահ բոլոր եղանակների համար
Մետսոլան լռում է՝ պատրաստ լինելով մտնել ասպարեզ։
Նրա կաբինետը այս փուլում չի ցանկանում ենթադրություններ անել հնարավորության մասին՝ ընդգծելով, որ ցանկացած թեկնածու նախ պետք է առաջադրվի իր քաղաքական խմբի կողմից։
Նա վերընտրվել է լայն միջկուսակցական մեծամասնությամբ 2024 թվականի հուլիսին և կարող է դառնալ պատմության մեջ առաջին մարդը, որը երեք ժամկետով ծառայել է որպես նախագահ։
«Նա գիտի, թե ինչպես պահել գործընկերներին իր կողքին», – Euronews-ին ասել է ԵԺԿ-ին չպատկանող ավագ օրենսդիրը՝ հղում անելով Մետսոլայի՝ պահպանողական ճամբարից դուրս հարաբերություններ զարգացնելու կարողությանը։
«Ես ավելի լավ ընտրություն չեմ տեսնում։ Նա նաև ստեղծել է հանրային կերպար, որը շատ է գնահատվում», – ասել է մեկ այլ Եվրախորհրդարանի անդամ՝ անդրադառնալով Մետսոլայի միջազգային ասպարեզում ունեցած հեղինակությանը։
Գործող նախագահը ձգտել է ուժեղ միջազգային հեղինակություն ներշնչել, մասնավորապես՝ Ուկրաինայի և Իրանի հարցում: Նա առաջին եվրոպացի առաջնորդն էր, որը 2022 թվականի ապրիլին այցելեց Կիև՝ Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից երկու ամիս անց։ Այս բուռն այցը անակնկալի բերեց բոլորին, այդ թվում՝ Բրյուսելի պաշտոնյաներին։
Դա հիմնականում խորհրդանշական ժեստ էր, որը, սակայն, հիմք հանդիսացավ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի նախկին կանցլեր Օլաֆ Շոլցի, Իտալիայի նախկին վարչապետ Մարիո Դրագիի և այլ եվրոպացի առաջնորդների հետագա այցելությունների համար։
Մետսոլան նաև առաջատար դիրք է գրավել Եվրախորհրդարանի կողմից Իրանի ղեկավարության նկատմամբ կոշտ դիրքորոշման հարցում՝ աջակցելով այլախոհների բողոքի ցույցերին, կոչ անելով փոխել ռեժիմը և արգելելով բոլոր իրանցի դիվանագետներին մուտք գործել խորհրդարան։
Նա նաև պնդել է, որ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ներառվի ԵՄ ահաբեկչական ցուցակում, ինչը տեղի ունեցավ նրա կոչից մի քանի շաբաթ անց։
Այդ ժամանակ նրա ակտիվիզմը Եվրախորհրդարանի պատգամավորների շրջանում ենթադրություններ առաջացրեց Եվրահանձնաժողովի նախագահության հնարավոր ապագա հավակնությունների վերաբերյալ։ Սակայն, քանի որ նրա համար Խորհրդարանի ղեկին մնալու ճանապարհը բացվել է, Բրյուսելի մեկ այլ հաստատության շենք տեղափոխվելը քիչ հավանական է, որ տեղի ունենա մոտ ապագայում։
Բաց մի թողեք
ԵՄ ազդեցիկ անձինք․ Ի՞նչ ռիսկեր կան ուշադրության հարցում ֆլիրտ անելու համար
Ինչու են մարդիկ ցանկանում աշխատանք Եվրոպական հանձնաժողովում, և ինչու են այդքան շատերը դժբախտության մեջ հայտնվում
Իռլանդացի ձկնորսը, որը կանգնեցրեց ռուսական նավատորմը