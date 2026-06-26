Դեկտեմբերին մտադրություն չունեմ առաջադրվելու ՀՖՖ նախագահի ընտրություններում. Արմեն Մելիքբեկյան

Ես դեկտեմբերին մտադրություն չունեմ առաջադրվելու ՀՖՖ նախագահի ընտրություններում, ասում եմ շատ պարզ հիմա։
Այս պահին ընդհանրապես չեմ մտածում ընտրությունների մասին և մտադրություն չունեմ առաջադրվելու:
Podcast with Garamyan-ի եթերում ասել է ՀՖՖ նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը
Բաց մի թողեք
Ո՞ւր են անհետացել Էջմիածնի «Եկեղեցիների պուրակի» մանրակերտները․ ահազանգ. Լուսանկար
«Մա՛մ, ինչ էլ լինի, հանկարծ չկոտրվես». տանկիստ Ժորա Մարտիրոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 22-ին Իշխանաձորում. Լուսանկարներ
Կմատուցվի Սուրբ Պատարագ՝ Մայր Աթոռից բերված մասունքարանով