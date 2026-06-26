26/06/2026

EU – Armenia

Դեկտեմբերին մտադրություն չունեմ առաջադրվելու ՀՖՖ նախագահի ընտրություններում. Արմեն Մելիքբեկյան

infomitk@gmail.com 26/06/2026 1 min read

Ես դեկտեմբերին մտադրություն չունեմ առաջադրվելու ՀՖՖ նախագահի ընտրություններում, ասում եմ շատ պարզ հիմա։

Այս պահին ընդհանրապես չեմ մտածում ընտրությունների մասին և մտադրություն չունեմ առաջադրվելու:

Podcast with Garamyan-ի եթերում ասել է ՀՖՖ նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞ւր են անհետացել Էջմիածնի «Եկեղեցիների պուրակի» մանրակերտները․ ահազանգ. Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մա՛մ, ինչ էլ լինի, հանկարծ չկոտրվես». տանկիստ Ժորա Մարտիրոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 22-ին Իշխանաձորում. Լուսանկարներ

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կմատուցվի Սուրբ Պատարագ՝ Մայր Աթոռից բերված մասունքարանով

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել են բուժառուի տեղափոխող շտապօգնության մեքենա և «Toyota»․ Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն դադարեցնում է փախստականների ընդունելությունը․ ինչ է պետք իմանալ

26/06/2026 infomitk@gmail.com