Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը վերածվել է կոշտ առճակատման

«Ըստ քաղաքական կուլիսներում շրջանառվող տեղեկությունների, լիբերալ թեւի մի խումբ քաղաքական գործիչներ հանդիպում են ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ:
«Իրավունք» թերթը գրում է. Որոշ աղբյուրների պնդմամբ՝ հանդիպումն անցել է գերլարված: Փաշինյանի հյուրերը փորձել են վերջինիս հասկացնել, որ այսպես շարունակել չի կարելի, քանի որ լրիվ վերածվել է բռնապետի: Եվ եթե այսօր եվրոպացիները ձայն չեն հանում ու աչք են փակում, ապա վաղն այս ամենը ոչ միայն Փաշինյանի, այլեւ իրեն ամեն կերպ սատարող լիբերալ թեւի «քթից է գալու»:
Հնչեցված մտահոգություններին ի պատասխան՝ Նիկոլ Փաշինյանը հասկացրել է, թե որոշողն ինքն է՝ ինչ անել ու ինչպես, ինչից այն աստիճան են վրդովվել «բանագնացները», որ նրանցից «Հանրապետություն» կուսակցության նախագահ Արամ Զ. Սարգսյանը սրտնեղած ասել է՝ քաղաքականությունից դուրս է գալու:
Բաց մի թողեք
Ալեն Սիմոնյանին՝ երկրորդ մերժումը. ՀՀ նախագահի պաշտոնը կմնա երազանք
Պաշտոնակռիվը սկսված է
Դավիթ Խաժակյանը լքելու է կուսակցությունը