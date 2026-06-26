26/06/2026

EU – Armenia

Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը վերածվել է կոշտ առճակատման

infomitk@gmail.com 26/06/2026 1 min read

«Ըստ քաղաքական կուլիսներում շրջանառվող տեղեկությունների, լիբերալ թեւի մի խումբ քաղաքական գործիչներ հանդիպում են ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ:

«Իրավունք» թերթը գրում է. Որոշ աղբյուրների պնդմամբ՝ հանդիպումն անցել է գերլարված: Փաշինյանի հյուրերը փորձել են վերջինիս հասկացնել, որ այսպես շարունակել չի կարելի, քանի որ լրիվ վերածվել է բռնապետի: Եվ եթե այսօր եվրոպացիները ձայն չեն հանում ու աչք են փակում, ապա վաղն այս ամենը ոչ միայն Փաշինյանի, այլեւ իրեն ամեն կերպ սատարող լիբերալ թեւի «քթից է գալու»:

Հնչեցված մտահոգություններին ի պատասխան՝ Նիկոլ Փաշինյանը հասկացրել է, թե որոշողն ինքն է՝ ինչ անել ու ինչպես, ինչից այն աստիճան են վրդովվել «բանագնացները», որ նրանցից «Հանրապետություն» կուսակցության նախագահ Արամ Զ. Սարգսյանը սրտնեղած ասել է՝ քաղաքականությունից դուրս է գալու:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալեն Սիմոնյանին՝ երկրորդ մերժումը. ՀՀ նախագահի պաշտոնը կմնա երազանք

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պաշտոնակռիվը սկսված է

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դավիթ Խաժակյանը լքելու է կուսակցությունը

26/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել են բուժառուի տեղափոխող շտապօգնության մեքենա և «Toyota»․ Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն դադարեցնում է փախստականների ընդունելությունը․ ինչ է պետք իմանալ

26/06/2026 infomitk@gmail.com