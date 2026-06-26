26/06/2026

EU – Armenia

Տեսեք, թե ովքեր են բարձր պաշտոններում, իսկ Աշոտ Մինասյանի նման մարդիկ՝ բանտում

infomitk@gmail.com 26/06/2026 1 min read

Աժ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրում է․

«Բռնել-նստեցնել օպերացիաների աղմուկի մեջ «Վարդաշեն» ՔԿՀ էի գնացել՝ Աշոտ Երկաթին տեսակցության։

Տեսեք, թե ովքեր են բարձր պաշտոններում՝ ոչ մի վաստակ, անցած ճանապարհ, պետականության զգացում չունեցող մարդիկ։

Իսկ Աշոտ Մինասյանի նման մարդիկ՝ հող ու ջրին ամուր կառչած, հայրենիքի համար արյուն տված, եղբայր ու ընկեր կորցրած մարդիկ, բանտում են։

Սա է գործող ռեժիմի գծած քաղաքական գիծը, որից այն կողմ ապօրինի ազատազրկումներն են»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Պետությունը ցանկանում է տոտալ վերահսկողության տակ վերցնել քո հեռախոսը․ Արթուր Պապյան

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցանկանում եմ ուրբաթ հանդիպում կազմակերպել մեր ուժին ձայն տված մեր հայրենակիցների հետ, որպեսզի որոշենք՝ մանդատները չվերցնելն է ճիշտ, թե վերցնելը․ Նարեկ Կարապետյան

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել են բուժառուի տեղափոխող շտապօգնության մեքենա և «Toyota»․ Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն դադարեցնում է փախստականների ընդունելությունը․ ինչ է պետք իմանալ

26/06/2026 infomitk@gmail.com