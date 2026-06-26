Փաշինյանը որոշում ունի՝ ԱԺ փոխխոսնակներից մեկը լինելու է կին

«ՔՊ-ն, իսկ ավելի ճիշտ` Նիկոլ Փաշինյանը, որոշում ունի, որ ԱԺ փոխխոսնակներից մեկը լինելու է կին, ու այդ կինը լինելու է Լիլիթ Մակունցը։
«Իրավունք» թերթը գրում է. Բայց սա դեռ ամենը չէ, Փաշինյանը որոշել է թիմի տղամարդկանց գլխին էլ կին դնել։ Ակտիվորեն քննարկվում է, որ խմբակցության ղեկավարի պաշտոնն էլ ՔՊ-ում վստահվելու է կին պատգամավորի:
Այս պահին քննարկվող վարկածներից մեկի համաձայն, այդ պաշտոնում կարող է հայտնվել Արուսյակ Ջուլհակյանը»։
Բաց մի թողեք
Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը վերածվել է կոշտ առճակատման
Ալեն Սիմոնյանին՝ երկրորդ մերժումը. ՀՀ նախագահի պաշտոնը կմնա երազանք
Պաշտոնակռիվը սկսված է