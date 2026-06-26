26/06/2026

EU – Armenia

Փաշինյանը որոշում ունի՝ ԱԺ փոխխոսնակներից մեկը լինելու է կին

infomitk@gmail.com 26/06/2026 1 min read

«ՔՊ-ն, իսկ ավելի ճիշտ` Նիկոլ Փաշինյանը, որոշում ունի, որ ԱԺ փոխխոսնակներից մեկը լինելու է կին, ու այդ կինը լինելու է Լիլիթ Մակունցը։

«Իրավունք» թերթը գրում է. Բայց սա դեռ ամենը չէ, Փաշինյանը որոշել է թիմի տղամարդկանց գլխին էլ կին դնել։ Ակտիվորեն քննարկվում է, որ խմբակցության ղեկավարի պաշտոնն էլ ՔՊ-ում վստահվելու է կին պատգամավորի:

Այս պահին քննարկվող վարկածներից մեկի համաձայն, այդ պաշտոնում կարող է հայտնվել Արուսյակ Ջուլհակյանը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը վերածվել է կոշտ առճակատման

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալեն Սիմոնյանին՝ երկրորդ մերժումը. ՀՀ նախագահի պաշտոնը կմնա երազանք

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պաշտոնակռիվը սկսված է

26/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել են բուժառուի տեղափոխող շտապօգնության մեքենա և «Toyota»․ Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն դադարեցնում է փախստականների ընդունելությունը․ ինչ է պետք իմանալ

26/06/2026 infomitk@gmail.com