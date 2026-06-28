29/06/2026

EU – Armenia

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում

infomitk@gmail.com 28/06/2026 1 min read

Եվրահաձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու եւ ԵՄ առաջնորդների հետ ունեցած գաղտնի նամակագրության պատճառով։ 

Նրա նկատմամբ սկսվել է հետաքննություն։ Համաձայն հաղորդման, ամեն բան սկսվել է այն բանից, երբ նիդերլանդական Follow the Money կազմակերպությունը պահանջել է հրապարակել խմբային զրուցարանի մասին տվյալներ, իսկ Եվրահանձնաժողովը մերժել է դրանք հրապարակել։

Բանն այն է, որ դեռ հունվարին գաղտնի նամակագրության մասին տեղեկությունները հայտնվել էին մամուլում եւ առաջացրել հետաքքրություն հանրային սեկտորում եւ հետաքննող լրագրողների շրջանում։

Հետաքննությունը սկսել է եվրոպական Օմբուդսման Թերեզա Անժինյոն։ Շաբաթներ առաջ նա այդ մասին իրազեկիչ նամակ է ուղարկել Եվրահանձնաժողովին։ Գաղտնի խմբային զրուցարանում կան՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, Զելենսկին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին եւ բրիտանական արդեն նախկին վարչապետ Կիր Ստարմերը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կանգ չենք առնելու․ Զելենսկի

28/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան «ղեկն իր ձե՞ռքն է վերցնում»․ Մերցը դիմել է Մոսկվային

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան ստանում է ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրո վարկից առաջին 3.2 միլիարդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովա, Ուկրաինա, Հունգարիա, Հայաստան. այս երկրները ռուսական քարոզչական արշավի լուրջ թիրախ են դարձել. Ցահքնա

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է առողջապահության նախկին նախարար, վիրաբույժ Գագիկ Ստամբուլցյանի մարմինը. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com