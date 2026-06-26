26/06/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն դադարեցնում է փախստականների ընդունելությունը․ ինչ է պետք իմանալ

infomitk@gmail.com 26/06/2026 1 min read

Գերագույն դատարանի որոշման հիման վրա՝ Միացյալ Նահանգները այլևս փախստականներ չի ընդունի, հայտարարել է Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սթիվեն Միլլերը։

«Ամերիկայի դռները լիովին փակ են ապաստան փնտրողների համար», – լրագրողներին ասել է Միլլերը՝ մեկնաբանելով Գերագույն դատարանի որոշումը։

Բացի այդ, Միլլերը սահմանին ապաստանի բոլոր դիմումները անվանել է «կեղծ»։

«Յուրաքանչյուր դեպքում դրանք կա՛մ հանցագործներ են, կա՛մ նպաստ փնտրողներ, կա՛մ սոցիալական օգնություն փնտրող տնտեսական միգրանտներ, կա՛մ այլք, ովքեր գալիս են ընտանիքի անդամների հետ վերամիավորվելու, և այլն։ Սակայն նրանց համար լավ լուրն այն է, որ կան այլ երկրներ, որոնք պատրաստ են ընդունել նրանց», – նշել է Սպիտակ տան պաշտոնյան։

Ավելի վաղ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը որոշում էր կայացրել, որ ԱՄՆ վարչակազմը կարող է չեղյալ հայտարարել Սիրիայից և Հայիթիից փախստականների համար նախատեսված ժամանակավոր պաշտպանված կարգավիճակը (TPS): Մեկ այլ որոշմամբ դատարանը նշել է, որ ԱՄՆ-Մեքսիկա սահման ժամանող միգրանտները չեն կարող ապաստան խնդրել մինչև չանցնեն Մեքսիկայի սահմանը, ուստի ԱՄՆ սահմանապահ պաշտոնյաները կարող են նրանց հետ վերադարձնել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փոստացնել Մելոնիի մեթոդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավրամոպուլոսը չի արդարացվել, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԱՏՄ գործընկերները Եվրամիության հետ խորացված համագործակցությունն են նախընտրում

25/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել են բուժառուի տեղափոխող շտապօգնության մեքենա և «Toyota»․ Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն դադարեցնում է փախստականների ընդունելությունը․ ինչ է պետք իմանալ

26/06/2026 infomitk@gmail.com