ԱՄՆ-ն դադարեցնում է փախստականների ընդունելությունը․ ինչ է պետք իմանալ

Գերագույն դատարանի որոշման հիման վրա՝ Միացյալ Նահանգները այլևս փախստականներ չի ընդունի, հայտարարել է Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սթիվեն Միլլերը։
«Ամերիկայի դռները լիովին փակ են ապաստան փնտրողների համար», – լրագրողներին ասել է Միլլերը՝ մեկնաբանելով Գերագույն դատարանի որոշումը։
Բացի այդ, Միլլերը սահմանին ապաստանի բոլոր դիմումները անվանել է «կեղծ»։
«Յուրաքանչյուր դեպքում դրանք կա՛մ հանցագործներ են, կա՛մ նպաստ փնտրողներ, կա՛մ սոցիալական օգնություն փնտրող տնտեսական միգրանտներ, կա՛մ այլք, ովքեր գալիս են ընտանիքի անդամների հետ վերամիավորվելու, և այլն։ Սակայն նրանց համար լավ լուրն այն է, որ կան այլ երկրներ, որոնք պատրաստ են ընդունել նրանց», – նշել է Սպիտակ տան պաշտոնյան։
Ավելի վաղ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը որոշում էր կայացրել, որ ԱՄՆ վարչակազմը կարող է չեղյալ հայտարարել Սիրիայից և Հայիթիից փախստականների համար նախատեսված ժամանակավոր պաշտպանված կարգավիճակը (TPS): Մեկ այլ որոշմամբ դատարանը նշել է, որ ԱՄՆ-Մեքսիկա սահման ժամանող միգրանտները չեն կարող ապաստան խնդրել մինչև չանցնեն Մեքսիկայի սահմանը, ուստի ԱՄՆ սահմանապահ պաշտոնյաները կարող են նրանց հետ վերադարձնել։
Բաց մի թողեք
Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փոստացնել Մելոնիի մեթոդը
Ավրամոպուլոսը չի արդարացվել, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը
ԵԱՏՄ գործընկերները Եվրամիության հետ խորացված համագործակցությունն են նախընտրում