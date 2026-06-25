25/06/2026

EU – Armenia

Ուկրաինան ստանում է ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրո վարկից առաջին 3.2 միլիարդը

infomitk@gmail.com 25/06/2026 1 min read

Ուկրաինան կստանա ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրո վարկից առաջին 3.2 միլիարդ եվրոն, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։

«Այսօր մենք փոխանցում ենք 90 միլիարդ եվրո վարկի առաջին մասնաբաժինն Ուկրաինային աջակցելու համար», – ընդգծել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։

Եվրահանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ Ռուսաստանի Հատուկ ռազմական գործողության սկզբից ի վեր Եվրամիությունը և դրա անդամ պետություններն Ուկրաինային տրամադրել են աննախադեպ տնտեսական, ֆինանսական և ռազմական աջակցություն։ «Սա եվրոպական համերաշխություն է գործողության մեջ», – ընդգծել է ԵՀ նախագահը։

Ավելի ուշ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն հայտարարել է, որ Կիեւը ստացել է 3.2 միլիարդ եվրոյի առաջին մասնաբաժինը։ «Միջոցներն արդեն փոխանցվել են պետական ​​բյուջե և կօգտագործվեն մեր պաշտպանունակության և սոցիալական դիմադրողականության ամրապնդման համար», – նշել է նա։

90 միլիարդ եվրոյի վարկային ծրագիրը նախատեսված է Ուկրաինային աջակցելու համար 2026-2027 թվականներին։ Այս գումարից 30 միլիարդ եվրոն նախատեսված է պետությանը մակրոֆինանսական օգնություն տրամադրելու համար, իսկ ևս 60 միլիարդ եվրո՝ երկրի պաշտպանական ներուժի ամրապնդման համար։

Ֆինանսավորում ստանալու համար Ուկրաինան պետք է Եվրոպական հանձնաժողովին ներկայացնի իր պաշտպանական կարիքների գնահատականը։ Նախապատվությունը կտրվի Եվրոպայում արտադրված զենքի գնմանը, սակայն որոշակի դեպքերում միջոցները կարող են օգտագործվել նաև ոչ եվրոպական արտադրողներից զենք գնելու համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիան «ղեկն իր ձե՞ռքն է վերցնում»․ Մերցը դիմել է Մոսկվային

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԻՀՊԿ-ն դեմ է արտահայտվել Հորմուզի նեղուցում նավերի չհամաձայնեցված երթուղիներով անցնելուն

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիան պլանավորում է վաճառել կալանված «Smyrtos» տանկերից մոտ 100,000 տոննա նավթ․ «The Telegraph»

25/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փոստացնել Մելոնիի մեթոդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավրամոպուլոսը չի արդարացվել, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ցանկանում է, որ ազդեցիկ անձինք լուսաբանեն իր գագաթնաժողովները, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանք սիրում են դաշինքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com