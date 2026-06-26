ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին

ԵՄ Խորհուրդը հաստատել է ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շրջանակում սակագնային պարտավորությունները։
Այս մասին հայտարարել է ԵՄ Խորհրդի մամուլի ծառայությունը։
Բրյուսելը պարզաբանել է, որ 2025 թվականի օգոստոսի 21-ի ԵՄ-ԱՄՆ համատեղ հայտարարության մեջ ամրագրված պարտավորություններին համապատասխան՝ պաշտոնապես ընդունվել են երկու կանոնակարգեր։
«Այդ կանոնակարգերի ընդունումն ավարտում է օրենսդրական գործընթացը և վերահաստատում ԵՄ-ի հանձնառությունը կայուն, կանխատեսելի և փոխշահավետ տրանսատլանտյան առևտրային հարաբերությունների հարցում՝ միաժամանակ պահպանելով եվրոպական տնտեսական շահերը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ երաշխիքները»,- ասվում է ԵՄ Խորհրդի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։
Հաստատված կանոնակարգերը վերացնում են Միացյալ Նահանգներից արդյունաբերական ապրանքների վրա մնացած ԵՄ մաքսատուրքերը, ներմուծում են արտոնյալ մուտք որոշակի տեսակի ծովամթերքի և որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների համար Միացյալ Նահանգներից, և երկարաձգում են ծովախեցգետնի ներմուծման վրա դրված մաքսատուրքերի կասեցումը։Միևնույն ժամանակ, կանոնակարգերը նախատեսում են մեխանիզմ, որը թույլ է տալիս Եվրոպական հանձնաժողովին արագ արձագանքել ներմուծման զգալի աճի դեպքում, որը լուրջ վնաս է հասցնում կամ սպառնում է լուրջ վնաս հասցնել ԵՄ օպերատորներին։
Բացի այդ, ԵՄ-ի կարողությունները կասեցնելու սակագնային արտոնությունները չեղարկվում են այն դեպքերում, երբ ԱՄՆ-ն չի կատարում իր պարտավորությունները, խաթարում է համատեղ հայտարարության նպատակները կամ հավասարակշռված առևտրային հարաբերությունները, այդ թվում՝ խտրական միջոցառումների միջոցով։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ցանկանում է, որ ազդեցիկ անձինք լուսաբանեն իր գագաթնաժողովները, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանք սիրում են դաշինքը
Ինչպես Իսրայելը դարձավ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ պայքարի փորձության միջոց
Էլ ո՞վ. Եվրոպայի ձայնը գտնելը