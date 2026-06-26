26/06/2026

EU – Armenia

ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին

infomitk@gmail.com 26/06/2026 1 min read

ԵՄ Խորհուրդը հաստատել է ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շրջանակում սակագնային պարտավորությունները։

Այս մասին հայտարարել է ԵՄ Խորհրդի մամուլի ծառայությունը։

Բրյուսելը պարզաբանել է, որ 2025 թվականի օգոստոսի 21-ի ԵՄ-ԱՄՆ համատեղ հայտարարության մեջ ամրագրված պարտավորություններին համապատասխան՝ պաշտոնապես ընդունվել են երկու կանոնակարգեր։

«Այդ կանոնակարգերի ընդունումն ավարտում է օրենսդրական գործընթացը և վերահաստատում ԵՄ-ի հանձնառությունը կայուն, կանխատեսելի և փոխշահավետ տրանսատլանտյան առևտրային հարաբերությունների հարցում՝ միաժամանակ պահպանելով եվրոպական տնտեսական շահերը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ երաշխիքները»,- ասվում է ԵՄ Խորհրդի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։

Հաստատված կանոնակարգերը վերացնում են Միացյալ Նահանգներից արդյունաբերական ապրանքների վրա մնացած ԵՄ մաքսատուրքերը, ներմուծում են արտոնյալ մուտք որոշակի տեսակի ծովամթերքի և որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների համար Միացյալ Նահանգներից, և երկարաձգում են ծովախեցգետնի ներմուծման վրա դրված մաքսատուրքերի կասեցումը։Միևնույն ժամանակ, կանոնակարգերը նախատեսում են մեխանիզմ, որը թույլ է տալիս Եվրոպական հանձնաժողովին արագ արձագանքել ներմուծման զգալի աճի դեպքում, որը լուրջ վնաս է հասցնում կամ սպառնում է լուրջ վնաս հասցնել ԵՄ օպերատորներին։

Բացի այդ, ԵՄ-ի կարողությունները կասեցնելու սակագնային արտոնությունները չեղարկվում են այն դեպքերում, երբ ԱՄՆ-ն չի կատարում իր պարտավորությունները, խաթարում է համատեղ հայտարարության նպատակները կամ հավասարակշռված առևտրային հարաբերությունները, այդ թվում՝ խտրական միջոցառումների միջոցով։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն ցանկանում է, որ ազդեցիկ անձինք լուսաբանեն իր գագաթնաժողովները, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանք սիրում են դաշինքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես Իսրայելը դարձավ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ պայքարի փորձության միջոց

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էլ ո՞վ. Եվրոպայի ձայնը գտնելը

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել են բուժառուի տեղափոխող շտապօգնության մեքենա և «Toyota»․ Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն դադարեցնում է փախստականների ընդունելությունը․ ինչ է պետք իմանալ

26/06/2026 infomitk@gmail.com