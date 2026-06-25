Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը կոչ է արել Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության շուրջ խաղաղ բանակցություններ սկսել և հայտարարել մարտական գործողությունները դադարեցնելու համար առաջնագիծը սառեցնելու անհրաժեշտության մասին։
Նա այս կոչը Մոսկվային ուղղել է Լեհաստանի Գդանսկ քաղաքում Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված համաժողովում։
Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի խոսքով, ժամանակն է անցնել բանակցությունների և գտնել արյունահեղությանը վերջ տալու ուղիներ։
Միևնույն ժամանակ, Մերցն ընդգծել է, որ Գերմանիայի աջակցությունը Ուկրաինային մնում է Բեռլինի անսասան հանձնառությունը և կասկածի ենթակա չէ։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան ստանում է ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրո վարկից առաջին 3.2 միլիարդը
35 տարի շարունակ լեհերն ու գերմանացիները ապացուցել են, որ խաղաղությունը, բարեկամությունը հնարավոր են
Մեծ Բրիտանիային չի կարելի թողնել ինքնուրույն որոշելու իր ապագան