25/06/2026

EU – Armenia

Գերմանիան «ղեկն իր ձե՞ռքն է վերցնում»․ Մերցը դիմել է Մոսկվային

infomitk@gmail.com 25/06/2026 1 min read

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը կոչ է արել Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության շուրջ խաղաղ բանակցություններ սկսել և հայտարարել մարտական ​​գործողությունները դադարեցնելու համար առաջնագիծը սառեցնելու անհրաժեշտության մասին։

Նա այս կոչը Մոսկվային ուղղել է Լեհաստանի Գդանսկ քաղաքում Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված համաժողովում։

Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի խոսքով, ժամանակն է անցնել բանակցությունների և գտնել արյունահեղությանը վերջ տալու ուղիներ։

Միևնույն ժամանակ, Մերցն ընդգծել է, որ Գերմանիայի աջակցությունը Ուկրաինային մնում է Բեռլինի անսասան հանձնառությունը և կասկածի ենթակա չէ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան ստանում է ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրո վարկից առաջին 3.2 միլիարդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

35 տարի շարունակ լեհերն ու գերմանացիները ապացուցել են, որ խաղաղությունը, բարեկամությունը հնարավոր են

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիային չի կարելի թողնել ինքնուրույն որոշելու իր ապագան

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փոստացնել Մելոնիի մեթոդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավրամոպուլոսը չի արդարացվել, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ցանկանում է, որ ազդեցիկ անձինք լուսաբանեն իր գագաթնաժողովները, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանք սիրում են դաշինքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com