Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

Հարգելի՛ ընկերներ, հարազատներ, ուսանողներ, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ այսօր քաղաքական հայացքների համար անվստահության հիմքով ինձ ազատեցին իմ զբաղեցրած պաշտոնից` Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջի կազմակերպադաստիարակչական աշխատանքների գծով կազմակերպիչ, հ. Լեզվի և գրականության դասախոս, մի աշխատանք, որին 31 տարի անմնացորդ նվիրվել եմ, սիրել եմ աշակերտներիս և ուսանողներիս , դաստիարակել հայրենիքի համար արժանի զավակներ, որի վկայությունն են ԿԳՄՍ նախարարի շնորհակալագիրը, տնօրենների շնորհակալագրերը, իսկ ամենակարևորը ուսանողներիս, ծնողներիս և կոլեգաներիս գնահատանքը։
Լինել «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածու ինձ համար մեծ պատիվ է, քանի որ հայրենիքիս շահը գերակա է։
Շնորհակալություն եմ հայտնում ուսանողներիս ,ծնողներիս և կոլեգաներիս ինձ գնահատելու, հարգելու և կողքիս լինելու համար։
Հայաստան Հակոբյան
Բաց մի թողեք
«ՆԶՊ» առարկան կփոխարինվի՞ «Անվտանգ կենսագործունեությամբ». ի՞նչ է նախատեսում նախագիծը
Ռուս – հայկական սլավոնական համալսարանը փոխել է պաշտոնական անվանումը
Դպրոցների տնօրենների հնարավոր մասնակցությունը ընտրություններին կուսումնասիրվի՞