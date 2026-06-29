29/06/2026

EU – Armenia

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Հարգելի՛ ընկերներ, հարազատներ, ուսանողներ, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ այսօր քաղաքական հայացքների համար անվստահության հիմքով ինձ ազատեցին իմ զբաղեցրած պաշտոնից` Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջի կազմակերպադաստիարակչական աշխատանքների գծով կազմակերպիչ, հ. Լեզվի և գրականության դասախոս, մի աշխատանք, որին 31 տարի անմնացորդ նվիրվել եմ, սիրել եմ աշակերտներիս և ուսանողներիս , դաստիարակել հայրենիքի համար արժանի զավակներ, որի վկայությունն են ԿԳՄՍ նախարարի շնորհակալագիրը, տնօրենների շնորհակալագրերը, իսկ ամենակարևորը ուսանողներիս, ծնողներիս և կոլեգաներիս գնահատանքը։

Լինել «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածու ինձ համար մեծ պատիվ է, քանի որ հայրենիքիս շահը գերակա է։

Շնորհակալություն եմ հայտնում ուսանողներիս ,ծնողներիս և կոլեգաներիս ինձ գնահատելու, հարգելու և կողքիս լինելու համար։

Հայաստան Հակոբյան

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից

Բաց մի թողեք

1 min read

«ՆԶՊ» առարկան կփոխարինվի՞ «Անվտանգ կենսագործունեությամբ». ի՞նչ է նախատեսում նախագիծը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս – հայկական սլավոնական համալսարանը փոխել է պաշտոնական անվանումը

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դպրոցների տնօրենների հնարավոր մասնակցությունը ընտրություններին կուսումնասիրվի՞

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Արզաքանցյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս միասին չեն. անգամ «Անթույլատրելի է նրանց շփումը»

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com