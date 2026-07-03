03/07/2026

EU – Armenia

Սարսափելի ողբերգություն․ զոհերի թիվն աճում է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

Վենեսուելայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 2595–ի։ Այս մասին հայտնել է նախագահի լիազորությունները կատարող Դելսի Ռոդրիգեսը։

«Այսօրվա դրությամբ 2595 զոհ կա», – ասել է Ռոդրիգեսը լրագրողներին։
Երկրաշարժի հետևանքով վնասվածքներ է ստացել ավելի քան 12.4 հազար մարդ։
Վենեսուելայում երկրաշարժ էր տեղի ունեցել հունիսի 24-ին։ Երկրաշարժշից երկրի ամենատուժած քաղաքներից մեկում` Լա Գուայրայում, փլատակներում դեռ շարունակում են մնալ ամբողջական ընտանիքներ։

Ավելի վաղ գրել ենք, որ հայեր ևս տուժել են Վենեսուելայում գրանցված հզոր երկրաշարժերից։

Նրանց թվում նաև անհետ կորածներ կան։

Սարսափելի ողբերգություն․ զոհերի թիվն աճում է

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյանսկում Ուկրաինայի ԱԹՍ-ների հարձակումների հետևանքով 1 մարդ զnhվել է, 2-ը՝ վիրավnրվել

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առնվազն 64 ամերիկացի զինծառայող է թունավորվել է «Նեբրասկա» սուզանավում

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իտալացի արքայադուստրը, որը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ առաջին տիկինը. Լուսանկարներ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ ընտրությունները հանդիսանում են հայ ժողովրդի կամքի բռնաբարման, գողացված քվեի հերթական արտահայտությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական աստիճանակարգության կարգավիճակ ունեցող եզդի Ջնդին ստանձնել է մեծ պարտքի ստացումը. նախաքննության ավարտ

03/07/2026 infomitk@gmail.com