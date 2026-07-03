Սարսափելի ողբերգություն․ զոհերի թիվն աճում է. Լուսանկար

Վենեսուելայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 2595–ի։ Այս մասին հայտնել է նախագահի լիազորությունները կատարող Դելսի Ռոդրիգեսը։
«Այսօրվա դրությամբ 2595 զոհ կա», – ասել է Ռոդրիգեսը լրագրողներին։
Երկրաշարժի հետևանքով վնասվածքներ է ստացել ավելի քան 12.4 հազար մարդ։
Վենեսուելայում երկրաշարժ էր տեղի ունեցել հունիսի 24-ին։ Երկրաշարժշից երկրի ամենատուժած քաղաքներից մեկում` Լա Գուայրայում, փլատակներում դեռ շարունակում են մնալ ամբողջական ընտանիքներ։
Ավելի վաղ գրել ենք, որ հայեր ևս տուժել են Վենեսուելայում գրանցված հզոր երկրաշարժերից։
Նրանց թվում նաև անհետ կորածներ կան։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար
Բրյանսկում Ուկրաինայի ԱԹՍ-ների հարձակումների հետևանքով 1 մարդ զnhվել է, 2-ը՝ վիրավnրվել
Առնվազն 64 ամերիկացի զինծառայող է թունավորվել է «Նեբրասկա» սուզանավում